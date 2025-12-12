Justicia adelanta juicio del caso Triple A: nueva fecha cae en plena Navidad

La fecha anteriormente fijada fue en enero de 2026. La nueva fecha se fijó en los próximos días de diciembre

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es investigado por la Fiscalía General del Estado por presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles.

Tribunal de garantías penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado oficializó que la audiencia de juicio en el caso Triple A se adelantó para diciembre. Esta estaba prevista para del 21 de enero al 1 de febrero.

¿Por qué se adelanta?

De acuerdo con el oficio, el adelanto de la fecha se debe a la “aplicación del principio de celeridad” y a “la disponibilidad de la agenda de este Tribunal”. Por lo que este proceso se realizará el 24 de diciembre, a las 14:30, y del 28 al 30 de diciembre, en el segundo piso del Complejo Judicial Norte, ubicado en la avenida Amazonas y Juan José Villalengua, en Quito.

Sobre este cambio, los abogados de las 22 personas naturales y jurídicas que son investigadas por la Fiscalía General del Estado fueron avisados el viernes 12 de diciembre. Para Javier Rojas, abogado de José Cevallos Avellán, uno de los procesados, esta modificación es una cuestión atípica. “Es sorprendente y sospechoso, y lo hacen para las fechas, imagínese, prácticamente el feriado de Navidad y casi al fin de año”.

Esto, porque “nunca he visto un caso donde la justicia ecuatoriana adelante el juzgamiento”. Para el abogado Rojas, “la disputa política entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y el presidente de la República, Daniel Noboa, está arrastrando a los demás procesados. ¿Por qué adelantaron un mes?”.

Además, " nos están advirtiendo que nos van a sancionar incluso en caso de no asistir y que van a designar un defensor público para las defensas que no asistan”. Eso, porque los abogados podrían faltar por viajes planificados por las fechas o porque se le cruce con otro caso previamente previsto y agendado, manifiesta el abogado Rojas.

¿Qué se investiga?

Para Rojas, este caso “es una disputa política y ya no realmente un caso que tenga que ver con una cuestión de una disputa jurídica”. Los acusados son investigados por presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles.

El 12 de julio de 2024, Franklin Erreyes, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, denunció ante la Fiscalía a Álvarez, su círculo cercano y las empresas vinculados a él, como Fuelcorp S.A. y Gasolineras Copedesa Gasgrupco, por un presunto delito de comercio irregular de combustible. La Fiscalía investiga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible.

¿Quiénes son los acusados?

En este caso, Triple A, hay 22 personas naturales y jurídicas las que son investigadas por la Fiscalía General del Estado. Entre ellos: el alcalde de Guayaquil entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como la Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

Fernando Xavier Viteri Henríques

José Ricardo Cevallos Avellán

Aquiles David Álvarez Henríques

Raúl Arnoldo Zambrano Orellana

Juan Dionisio Araujo Saldarriaga

Fausto Vinicio Vaca Gonzaga

Edgar Moisés Flores Torres

Edgar Edmundo Campoverde Abril

Rosa Marbella Ortiz González

Lady Juliana Cedeño Toala

Jessenia Monserrate Vélez Orellana

Cubi Troya

Juan Carlos Arias Tapia

Gloria María Salazar Solano

María Elisa Criollo Espadero

Olga Cecilia Ortega Loaiza

Fuelcorp S.A.

Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.

Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.

Indudiesel S.A.

Harsajudi S.A.

