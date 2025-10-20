Aquiles Álvarez no descarta la presidencia: "Dan ganas a veces"

El alcalde de Guayaquil asegura que el Gobierno usa a la Fiscalía para inhabilitarlo políticamente por "alzar la voz"

En una entrevista con Agencia EFE, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acusa al presidente Daniel Noboa de una persecución política. Asegura que el mandatario utiliza la Fiscalía para intentar inhabilitarlo, motivado por sus críticas al Gobierno.

¿Por qué Álvarez se considera un perseguido político?

Álvarez, que llegó a la Alcaldía en 2023 por el correísmo, se ha convertido en una de las voces más críticas del mandatario.

"Soy oposición porque hay cosas que no están bien. Entonces hay que alzar la voz. A ellos les molesta eso. Quieren gobernar y que les digan que todo está lindo... y no es así, todo está mal", señaló Alvarez.

El alcalde aseguró que Noboa “golpea con mano ajena” a través de funcionarios. Mencionó a Julio José Neira, director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), quien afirmó que “es probable que haya un alcalde sentenciado” en un caso de presunto contrabando.

Alvarez aseguró que "todo el mundo se ha dado cuenta" de que es "un tema personal" ante la posibilidad de que busque una reelección en 2027 o intente buscar la Presidencia.

"No lo tenía en mente (ser candidato presidencial), pero tienen jodido tanto el país que dan ganas a veces", afirmó.

Cree que vendrán represalias por denunciar al Porsche Cayenne

Alvarez denuncia supuestos vínculos de este caso con una empresa de la familia Noboa. Las cámaras de vigilancia del Municipio identificaron el vehículo usado para los explosivos, lo que llevó a un allanamiento y la detención de un hombre.

Minutos después, llegó un vehículo Porsche registrado a nombre de Industrial Molinera, empresa de la familia Noboa, que no estaba reportado como robado. Del auto bajó una señora que ingresó a la vivienda del sospechoso, quien meses después fue liberado.

"Este caso es fundamental porque antes de eso en Guayaquil no habían bombas y hoy ya tenemos cuatro", señaló Alvarez.

"Hay un Porsche de Industrial Molinera que llega a la casa del presunto autor de la bomba [...]. Nexo debe de haber. Nadie entra a esa zona en un Porsche sin resguardo", indicó.

El alcalde dijo no tener duda de que si ese vehículo hubiera pertenecido a una empresa suya, "ya estaría preso". Criticó que ni Noboa ni su familia se hayan pronunciado: "Necesitamos respuestas. Esto no es un invento, aquí está el video clarito".

