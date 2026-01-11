Harold Burbano rendirá versión en investigación por tráfico de influencias

Fiscalía investiga por presunto tráfico de influencias relacionada con el levantamiento de un impedimento para ejercer cargos

El ministro Harold Burbano rendirá su versi´ón en la Fiscalía, este lunes 12 de enero de 2026, en Quito

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, rendirá su versión libre y voluntaria este lunes 12 de enero, a las 11:00, dentro de una investigación previa que impulsa la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de tráfico de influencias, relacionado con el levantamiento de un impedimento para ejercer cargos públicos.

Burbano ya expuso su posición ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en noviembre pasado, donde negó las acusaciones en su contra y calificó de “temeraria” la denuncia presentada por Christian Marín, exdirector regional del Ministerio de Trabajo en Quito. El ministro rechazó haber ejercido presiones para modificar registros administrativos a favor de Rosero y sostuvo que los señalamientos carecen de sustento.

El comunicador Álvaro Rosero también fue convocado por la Fiscalía para rendir, por segunda ocasión, su versión libre, voluntaria y sin juramento, en calidad de tercera persona que podría aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos. La diligencia está prevista para este lunes 12 de enero, a las 09:00.

Contexto de la investigación

La causa se originó a mediados de noviembre de 2025 tras la denuncia del exfuncionario Christian Marín, quien aseguró que el ministro Burbano acudió a su despacho para presionarlo a eliminar de los registros del Ministerio de Trabajo la prohibición de ejercer cargo público que constaba contra Rosero, quien fue nominado por el presidente Daniel Noboa como ministro de Gobierno, designación que finalmente no se concretó.

Marín sostiene que estos hechos constan en una denuncia formal presentada ante la Fiscalía y que estarían respaldados con fotografías, chats, audios y registros de llamadas, elementos que forman parte del expediente en fase preprocesal.

Diligencias dispuestas por la Fiscalía

La Fiscalía dispuso además la recepción de versiones de otros funcionarios y exfuncionarios como Andrea Pamela Lasso Peralta, Sharian Natasha Moreno Guerrero y Jorge Yepez; la extracción y análisis de información de teléfonos celulares, pedidos de datos a las operadoras móviles y requerimientos al Ministerio del Trabajo para que informe sobre el procedimiento seguido para el levantamiento del impedimento que pesaba sobre Rosero.

Asimismo, se ordenó oficiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que remita el certificado de pagos realizados y la solicitud de levantamiento de deuda correspondiente a Álvaro Rosero.

