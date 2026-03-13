Protestas contra gobierno de Daniel Noboa se cancelan en el centro de Guayaquil

Dirigentes sindicales marcharon durante la mañana, pero con poca concurrencia. Están en contra de medidas laborales

La protesta convocada para la tarde de este viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil, contra decisiones del presidente Daniel Noboa, fue suspendida a última hora.

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La movilización estaba prevista para las 16:00 en el parque Centenario y había sido anunciada por organizaciones sindicales y sociales que buscaban expresar su rechazo a recientes medidas laborales del Gobierno.

No hubo manifestaciones en el parque Centenario

El sitio lucía tranquilo y sin manifestantes. FRANCISCO FLORES

Un equipo periodístico de EXPRESO acudió al sitio para constatar el desarrollo de la jornada. Sin embargo, en el parque Centenario no se registró la concentración anunciada ni la presencia de los gremios que habían confirmado su participación. La marcha, que inicialmente se preveía con la asistencia de más de 20 organizaciones sindicales, finalmente no se llevó a cabo.

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Durante la mañana sí se observaron pequeñas movilizaciones en distintos puntos del centro, pero estas fueron breves y no alcanzaron la magnitud prevista para la convocatoria de la tarde. Las acciones se desarrollaron por lapsos cortos y luego se disolvieron sin mayores incidentes.

De acuerdo con información recabada por EXPRESO, un dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) indicó que las movilizaciones previstas para las 16:00 no se cancelarían por completo, sino que se trasladarían a otro punto de la ciudad. Según explicó, las protestas se realizarían finalmente en el sector de la Perimetral, aunque sin mayores detalles sobre el nuevo punto de concentración.

📢La aglomeración de personas continúa su desplazamiento y avanza por la Av. Malecón Simón Bolívar.



Nuestros agentes se mantienen en el sector gestionando la movilidad vehicular y peatonal para precautelar la circulación y la seguridad de los ciudadanos.#CiudadDeTodos https://t.co/Lhfj3QruMS pic.twitter.com/IAJkNkGUwy — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 13, 2026

¿Por qué estas organizaciones marchan en contra de Daniel Noboa?

Las manifestaciones habían sido convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) junto con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras agrupaciones. Los gremios habían anunciado una jornada de movilización en rechazo a medidas laborales impulsadas por el Gobierno.

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El detonante de las protestas es la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, normativa que flexibiliza la jornada laboral y permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias.

Diversos sectores sindicales sostienen que la medida podría afectar las condiciones de empleo y reabrir la puerta al trabajo por horas, un modelo que, recuerdan, ha sido rechazado por la ciudadanía en consultas populares.

Además, entre los reclamos de los convocantes se encontraba la oposición a una ley económica urgente impulsada por el Ejecutivo que plantea cambios al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

La propuesta establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70 % de sus presupuestos a inversión, lo que también ha generado cuestionamientos desde distintos sectores laborales y sociales.

Pese a las expectativas iniciales, la protesta que debía realizarse en el centro de Guayaquil no se concretó durante la tarde, dejando sin efecto una convocatoria que había sido anunciada como una movilización masiva. Sin embargo, los dirigentes sindicales mantienen sus críticas a las medidas del Gobierno y no se descartan nuevas acciones en los próximos días.

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