Sindicatos marchan en Quito contra acuerdo laboral del Gobierno de Noboa

Ciudadanos participan en una marcha que avanza por la avenida 10 de Agosto, en el centro-norte de Quito, durante una jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales este 13 de marzo.

La tarde de este 13 de marzo, Quito vive una nueva jornada de movilizaciones convocadas por organizaciones sindicales y sociales en rechazo a las medidas laborales del gobierno del presidente Daniel Noboa. El detonante de las protestas es la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial MDT-2026-059, que flexibiliza la jornada laboral y permite distribuir las 40 horas semanales en jornadas de hasta 10 horas diarias.

Diversos gremios consideran que esta normativa afecta las condiciones de empleo y reactiva el trabajo por horas, pese a que la ciudadanía lo ha rechazado en dos consultas populares. Por ello, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), junto con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y otras agrupaciones laborales, convocaron a una movilización masiva en el centro de la ciudad.

Demandas y participación de gremios

Al menos 20 organizaciones sociales confirmaron su presencia en la movilización. Entre sus principales reclamos figuran críticas a la calidad del empleo y a reformas promovidas por el Ejecutivo que, según los convocantes, perjudican a los trabajadores.

El FUT adelantó que durante la protesta también se pedirá la eliminación de una ley económica urgente que propone cambios al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. La iniciativa plantea que los Gobiernos Autónomos Descentralizados destinen el 70% de sus presupuestos a inversión, lo que ha generado rechazo en varios sectores.

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Por su parte, el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Andrés Quishpe, señaló que más de 50 agrupaciones participarán en las protestas, entre ellas trabajadores, docentes, médicos, estudiantes y pacientes del sistema de seguridad social.

De qué trata el acuerdo ministerial

El Acuerdo Ministerial MDT-2026-059 establece que la jornada laboral de 40 horas semanales puede distribuirse en cinco días, con un máximo de 10 horas diarias. Esto significa que las empresas podrán organizar horarios más extensos en determinados días, siempre que no se exceda el total semanal.

Además, el acuerdo modifica el pago de horas suplementarias y extraordinarias. Según el artículo 9, los recargos del 50 % o 100 % en horas adicionales solo se aplicarán cuando el trabajador haya cumplido más de 40 horas en la semana. Para los gremios sindicales, esta disposición reduce la protección laboral y abre la puerta a modalidades de trabajo por horas que ya fueron rechazadas en consultas populares anteriores.

¿Qué pasó con la marcha convocada en Guayaquil contra el Gobierno?

La protesta convocada para la tarde de este viernes 13 de marzo en el centro de Guayaquil, contra decisiones del presidente Daniel Noboa, fue suspendida a última hora. La movilización estaba prevista para las 16:00 en el parque Centenario y había sido anunciada por organizaciones sindicales y sociales que buscaban expresar su rechazo a recientes medidas laborales del Gobierno.

Un equipo periodístico de EXPRESO acudió al lugar para verificar la convocatoria; sin embargo, en el parque Centenario no se registró la concentración anunciada ni la presencia de los gremios que habían confirmado su participación. Durante la mañana sí se observaron pequeñas movilizaciones en distintos puntos de la ciudad, pero estas fueron breves y no alcanzaron la magnitud prevista para la marcha de la tarde, por lo que finalmente no se llevó a cabo.

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