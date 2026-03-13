FASINARM celebra 60 años con galería que visibiliza el talento de sus estudiantes

En el marco de su aniversario número 60, la Fundación FASINARM (Fundación de Asistencia Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad Intelectua) presentó la campaña institucional “El sol sale para todos”, una iniciativa que busca reforzar el mensaje de inclusión y dignidad para las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. Desde la institución destacan que la propuesta transforma el sol de su logotipo en un símbolo de oportunidades y esperanza para miles de familias que han encontrado en la educación inclusiva una vía para el desarrollo integral.

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“El sol sale para todos es un mensaje que refleja nuestra misión: abrir oportunidades y recordar que cada persona merece desarrollarse con dignidad y respeto”, dan a conocer desde la institución, quienes alegan haber ayudado a 15.255 estudiantes en sus distintos programas educativos y de apoyo en sus años de funcionamiento.

Estudiantes de FASINARM exhiben su talento en galería abierta al público

Como parte central de esta conmemoración, FASINARM inauguró una galería de arte en el centro comercial City Mall, donde se exhiben obras creadas por 24 estudiantes entre 14 a 17 años de la Unidad Educativa Especializada, y 20 a 32 años del Centro de Entrenamiento Vocacional. La muestra se convierte en un espacio para visibilizar el talento y las capacidades de niños, jóvenes y adultos que forman parte de sus programas educativos. “Esta galería es una forma de mostrar a la comunidad lo que nuestros estudiantes pueden lograr cuando cuentan con espacios de aprendizaje, expresión y acompañamiento”, señalaron desde la fundación al presentar la exposición.

A través del arte, FASINARM celebra 60 años de historia reafirmando su compromiso con la dignidad. Cortesía

Las obras, realizadas en técnica acrílica sobre lienzo, fueron desarrolladas durante 2025 con el apoyo de artistas locales y del grupo voluntario Amigos de FASINARM. Bajo la temática “El sol sale para todos”, cada pieza busca transmitir esperanza, creatividad y el valor de la inclusión a través del arte. Desde la institución explican que estos talleres permiten fortalecer la autoestima y las habilidades de los estudiantes, al tiempo que generan un puente de encuentro con la sociedad.

Más que una exposición artística, la muestra se plantea como un escenario de inclusión social. Desde FASINARM recalcan que el objetivo es invitar a la ciudadanía a reconocer el talento y el potencial de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down. “Después de 60 años de trabajo, seguimos convencidos de que cuando la inclusión es real, el sol verdaderamente sale para todos”, expresan desde la institución al reafirmar su compromiso social.

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