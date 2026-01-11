Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Real Madrid, Barcelona
Kylian Mbappé y Lamine Yamal comandarán las ofensivas de Real Madrid y Barcelona.Cortesía

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

El Clásico definirá al campeón por cuarto año consecutivo. Raphinha y Mbappé son los llamados a destrabar el partido en Yeda

  • Redacción Expreso

El fútbol mundial se detiene este domingo 11 de enero. Por cuarta temporada consecutiva, la final de la Supercopa de España nos regala el duelo definitivo: Barcelona contra Real Madrid. Más allá del trofeo, está en juego el golpe anímico para lo que resta de campaña, con el liderato de LaLiga también en un puño.

(Lea también: Keny Arroyo se sincera sobre Cruzeiro, Europa y Ecuador: “He vuelto a sonreír”)

El conjunto azulgrana llega a la cita en lo que muchos consideran su mejor momento de la era Hansi Flick. Su carta de presentación en semifinales fue una exhibición de fútbol total, despachando al Athletic Club con un 5-0 que resonó en todo el continente.

Con 49 puntos en liga y una racha de cinco victorias consecutivas, el Barça no solo tiene el viento a favor en lo deportivo, sino también en lo físico. Los culés contaron con 24 horas más de descanso que su rival, un factor que podría ser determinante en la sofocante humedad de Yeda.

FC Barcelona
En la final de Copa del Rey 2025, el Barça se impuso 3-2 al Madrid.Julio Muñoz

La pizarra de Hansi Flick parece haber encontrado su punto exacto de cocción, con variantes como Eric García en la medular y un tridente ofensivo donde Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal llegan encendidos.

El camino del Real Madrid ha sido sensiblemente más tortuoso. El equipo de Xabi Alonso aterriza en la final tras un derbi extenuante contra el Atlético de Madrid (2-1), un partido que exigió el máximo esfuerzo físico y mental hasta el último minuto.

RELACIONADAS

A pesar de la fatiga acumulada y de marchar segundos en el campeonato doméstico con 45 unidades, el Madrid apela a su épica. El vestuario blanco tiene grabada la derrota de la pasada edición y busca redimirse. La gran incógnita para Alonso será la gestión de las piernas: ¿aguantará el bloque bajo ante el asedio culé para lanzar a Vinícius y Mbappé al contragolpe?

Horarios para ver Barcelona vs. Real Madrid en Latinoamérica

Willian Pacho

Willian Pacho a la caza de Alberto Spencer: ¿Qué récord podría superar?

Leer más

El pitazo inicial está programado para las 14:00 horas (Ecuador, Colombia y Perú). A continuación, te presentamos el resto de los horarios para que no te pierdas este choque eliminatorio:

México: 13:00 horas.

Venezuela y Bolivia: 15:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:00 horas.

España: 20:00 horas.

RELACIONADAS

Canales dónde ver EN VIVO la Supercopa de España: FC Barcelona vs Real Madrid

Este compromiso, el de mayor expectativa en territorio español, se verá por las señales de Sky Sports (México), Movistar TV (España), ESPN Deportes (Estados Unidos) y El Canal del Fútbol (Ecuador).

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha; y Ferran.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Monigotes gigantes en Guayaquil: así se vive la ruta que culmina este 11 de enero

  2. Violencia en Puerto López: Cinco cabezas humanas fueron colgadas como posible amenaza

  3. Lluvias 2026 en Ecuador: ¿qué advierten los expertos sobre los meses más críticos?

  4. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  5. Galamedios cerró 2025 sin reportar a la Supercías la millonaria compra de medios

LO MÁS VISTO

  1. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  2. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  3. Locales de los bajos de la Presidencia pasaron por una revisión

  4. Concesionaria invade la acera en Quito y pone a prueba la eficacia de la AMC

  5. Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

Te recomendamos