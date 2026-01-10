Willian Pacho a la caza de Alberto Spencer: ¿Qué récord podría superar?

Hace 56 años, ‘Cabeza Mágica’ Spencer dejó un récord de 14 títulos en el fútbol del exterior que Pacho podría superar en PSG

Willian Pacho celebra el gol que le marcó al Tottenham, en la victoria 5-3 del PSG en Champions League.

El legendario Alberto Spencer, considerado el mejor futbolista en la historia del Ecuador, llegó con 22 años a Uruguay para reforzar a Peñarol de Montevideo en 1959. Desde allí necesitó 11 temporadas para conquistar 14 títulos, entre torneos charrúas e internacionales, y consolidarse, hasta hoy, como el tricolor más exitoso en el exterior.

Esa marca histórica del mítico Cabeza Mágica Spencer, oriundo de Ancón, Santa Elena, se mantiene vigente desde hace 56 años.

Willian Pacho, el defensor que amenaza el récord

Aunque ese registro parecía inalcanzable, podría ser superado por el zaguero Willian Pacho. Con apenas 24 años, el defensor ecuatoriano ya suma 10 vueltas olímpicas en el fútbol europeo, una cifra que lo coloca muy cerca de la hazaña de Spencer y lo proyecta como uno de los tricolores más exitosos de todos los tiempos fuera del país.

Pilar del PSG y figura de la Champions League

El crecimiento de Pacho se potenció bajo la dirección del técnico español Luis Enrique, tras su llegada al París Saint-Germain en 2024 procedente del Eintracht Frankfurt. Desde entonces, el nacido en Quinindé, Esmeraldas, se convirtió en un pilar del bloque defensivo del PSG y fue clave en la conquista de la Champions League.

Su rendimiento no pasó desapercibido: L’Équipe, el diario deportivo más influyente de Francia, lo incluyó en el once ideal de 2025, destacando que completó 934 pases en la Champions, la cifra más alta para un defensor en ese periodo.

Medios como Foot Mercato y ParisFans calificaron su fichaje como una “muy buena inversión (très bon investissement)”, mientras su valor de mercado escaló a 70 millones de euros (81 millones de dólares), tras haber sido adquirido por 45 millones (52 millones).

