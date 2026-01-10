Barcelona SC recibiría 400.000 dólares por la venta de Octavio Rivero

Barcelona SC agradece a Rivero por su profesionalismo y compromiso durante su estadía en el club

Barcelona SC confirmó la salida definitiva de Octavio Rivero, quien fue transferido a Universidad de Chile, generando impacto entre los hinchas del club amarillo. El delantero uruguayo, de 32 años, se despide del Ídolo del Astillero tras ser una pieza clave en la ofensiva durante las últimas dos temporadas.

Detalles de la transferencia a Universidad de Chile

Según el medio chileno Red Gol, la transacción se habría cerrado por un valor aproximado de 400.000 dólares, monto que el Ídolo del Astillero recibirá como parte de la venta definitiva.

El club amarillo agradeció a Rivero por su entrega y profesionalismo mediante un comunicado oficial.

“Como club, agradecemos a Octavio Rivero por su compromiso, profesionalismo y entrega durante el tiempo en que defendió la camiseta amarilla”, destacó Barcelona SC, reconociendo el aporte del delantero durante su estadía en el equipo.

Estadísticas de Rivero en Barcelona SC: goles y partidos

Durante la temporada 2024, Rivero disputó 18 partidos y anotó 11 goles, mientras que en 2025 marcó 14 tantos en 38 encuentros, consolidándose como uno de los máximos goleadores del club.

Impacto de la venta en el plantel amarillo

Su salida representa una baja importante para el equipo dirigido por César Farías, que ya perdió previamente a Janner Corozo, transferido a Liga de Quito. Actualmente, el único delantero del plantel es Miguel Parrales, quien en 2015 registró cinco goles.

La transferencia de Rivero marca su regreso al fútbol chileno, donde defendió a clubes como O'Higgins, Colo Colo, Unión La Calera y Unión Española.

Pretemporada 2026: desafíos para César Farías y su equipo

Mientras tanto, Barcelona SC ya inició su pretemporada bajo la dirección de César Farías. El preparador físico Isaac Ramos comenzó los entrenamientos con la plantilla, enfocándose en la preparación física y táctica del equipo para afrontar los desafíos del 2026.

La venta de Octavio Rivero no solo representa un movimiento importante en el mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano, sino que también refleja la necesidad de Barcelona SC de reorganizar su ataque tras la partida de sus goleadores.

Previamente, el extremo izquierdo Janner Corozo fue traspasado de manera definitiva a Liga de Quito.

