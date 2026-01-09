Definidas las semifinales de la Copa Africana de Naciones tras Marruecos vs Camerún

Marruecos ganó 2-0 a Senegal y avanzó a semifinales de la Copa Africana, donde ya se perfilan los cruces decisivos

Marruecos clasificó a la semifinal de la Copa Africana de Naciones.

La Copa Africana de Naciones entra en su recta decisiva y ya se empiezan a perfilar las llaves de las semifinales, luego de la clasificación de Marruecos, que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título continental.

Marruecos confirma su candidatura en la Copa Africana de Naciones

En los cuartos de final, Marruecos ganó 2-0 a Senegal, asegurando su boleto a la siguiente ronda. El equipo dirigido por Walid Regragui mostró solidez defensiva, eficacia ofensiva y personalidad en un duelo de alto voltaje.

Los goles de los Leones del Atlas llegaron gracias a Brahim Díaz e Ismael Saibari. A los 26 minutos, Díaz desvió un remate de Ayoub El Kaabi y abrió el marcador, dándole tranquilidad al conjunto marroquí.

Brahim Díaz marcó en el triunfo de Marruecos. Internet

En el complemento, Saibari sentenció el partido con un remate fuerte y cruzado, tras recibir un preciso centro, sellando la clasificación.

Marruecos no pudo contar con el volante Azzedine Ounahi, ausente por lesión, aunque su baja no se sintió gracias al orden táctico y al buen funcionamiento colectivo.

Próximo rival de Marruecos

Con este resultado, los marroquíes avanzaron a la semifinal de la Copa Africana de Naciones, donde esperarán al ganador de la llave entre Argelia y Nigeria, que se enfrentarán este sábado 10 de enero de 2026.

Senegal también avanza y espera rival en semifinales

Por su parte, Senegal también figura entre los semifinalistas del torneo. El combinado senegalés logró avanzar tras vencer 1-0 a Malí, con un gol decisivo de Iliman Ndiaye, y ahora aguarda rival en la antesala de la gran final.

Su oponente saldrá del cruce que se disputará este sábado entre Egipto y Costa de Marfil, otro duelo de alto calibre en el continente africano.

Senegal está en la semifinal de la Copa Africana de Naciones. Phil Noble

Las llaves de semifinales

De esta manera, las llaves de semifinales de la Copa Africana de Naciones quedan definidas de la siguiente forma:

Senegal vs ganador de Egipto vs Costa de Marfil

Camerún vs ganador de Argelia vs Nigeria

Los partidos de las semifinales se disputarán el 14 de enero de 2026, con la expectativa al máximo entre los aficionados.

Transmisión de las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Para toda Latinoamérica, a excepción de Colombia, la transmisión estará a cargo de Claro Sports, que ofrecerá la cobertura a través de sus señales de televisión paga, su portal web oficial y de manera gratuita mediante su canal de YouTube.

