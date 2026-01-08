Así quedó la tabla de posiciones de Premier League 2025-26 tras Arsenal vs Liverpool

Arsenal se mantiene como líder de la Premier League pese al empate ante Liverpool, que sigue cuarto en la tabla

Arsenal empató 0-0 con Liverpool en el Emirates Stadium, por la fecha 21 de la Premier League 2025-26, y desperdició una gran oportunidad para ampliar su ventaja en el liderato del torneo inglés, luego del tropiezo previo de Manchester City.

Arsenal dominó el partido, pero no pudo vencer a Liverpool

El equipo dirigido por Mikel Arteta fue protagonista durante gran parte del encuentro. Los Gunners controlaron la posesión del balón, asumieron la iniciativa ofensiva y generaron las ocasiones más claras de gol, pero chocaron con el sólido bloque defensivo del conjunto visitante.

Uno de los puntos altos del partido fue el ecuatoriano Piero Hincapié, quien tuvo una destacada actuación desempeñándose como lateral izquierdo.

Piero Hincapié destacó como lateral izquierdo. EFE

Sin embargo, el defensor ecuatoriano encendió las alarmas al salir sustituido en el segundo tiempo por una molestia en el muslo derecho.

El empate dejó un sabor amargo en el Emirates Stadium

El empate dejó un sabor amargo en Arsenal, que no logró capitalizar el empate 1-1 de Manchester City ante Brighton. Aun así, los londinenses se mantienen como líderes de la Premier League con 49 puntos, conservando una ventaja de seis unidades sobre los Citizens.

Liverpool resistió y sumó un punto clave como visitante

Por su parte, Liverpool de Arne Slot sumó un punto valioso como visitante y continúa en la cuarta posición de la tabla, con 35 unidades, todavía en zona de clasificación a competencias europeas.

Próxima fecha de la Premier League

En la jornada 22, programada para el sábado 17 de enero de 2026, Arsenal tendrá una dura prueba cuando visite a Nottingham Forest, mientras que Liverpool será local ante Burnley, en Anfield.

Arsenal – 49 pts / +26

Manchester City – 43 pts / +26

Aston Villa – 43 pts / +9

Liverpool – 35 pts / +4

Brentford – 33 pts / +7

Newcastle United – 32 pts / +5

Manchester United – 32 pts / +4

Chelsea – 31 pts / +10

Fulham – 31 pts / 0

Sunderland – 30 pts / −1

Brighton & Hove Albion – 29 pts / +3

Everton – 29 pts / −2

Crystal Palace – 28 pts / −1

Tottenham Hotspur – 27 pts / +4

Bournemouth – 26 pts / −6

Leeds United – 22 pts / −7

Nottingham Forest – 21 pts / −13

West Ham United – 14 pts / −22

Burnley – 13 pts / −19

Wolverhampton – 7 pts / −27

