Barcelona vs Real Madrid: fecha, hora y dónde ver la final de Supercopa España 2026

Barcelona buscará retener el título ante Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, que se jugará el 11 de enero

Real Madrid avanzó a la final de la Supercopa de España 2026.

Real Madrid y FC Barcelona disputarán la final de la Supercopa de España 2026, reeditando el duelo más esperado del fútbol mundial por segundo año consecutivo.

El encuentro se jugará el domingo 11 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio King Abdullah Sports City, ubicado en Yeda, Arabia Saudita.

Así llegó el Real Madrid de Xabi Alonso a la final de la Supercopa 2026

El conjunto merengue, dirigido por el director técnico Xabi Alonso, selló su clasificación tras vencer 2-1 a Atlético de Madrid en las semifinales.

Real Madrid irá por el título de la Supercopa de España 2026. EFE

Los goles de Real Madrid fueron anotados por el volante Federico Valverde, quien en esta ocasión actuó como lateral derecho, y el extremo derecho Rodrygo, en un partido intenso y de alto nivel.

Las bajas de Real Madrid: Mbappé y Militao, ausentes en la final

Sin embargo, el cuadro blanco no pudo contar con el goleador Kylian Mbappé ni el defensa central Éder Militao, ambos ausentes por lesión, bajas que tampoco estarán disponibles para el enfrentamiento por el título español.

Barcelona de Hansi Flick, una máquina ofensiva rumbo a la final

Por su parte, el FC Barcelona del entrenador Hansi Flick mostró todo su poder ofensivo al golear 5-0 a Athletic Club de Bilbao, del DT Ernesto Valverde, dejando en claro su gran momento futbolístico.

Los tantos del equipo culé fueron obra del delantero Ferran Torres, el volante Fermín López, y los extremos Roony Bardghji y Raphinha, quien se lució con un doblete y fue una de las grandes figuras del encuentro.

Para este cotejo, Flick dejó a Lamine Yamal en el banco de suplentes, con el objetivo de que el extremo derecho español llegue en plenitud física al cotejo por el título de la Supercopa de España 2026.

FC Barcelona es el actual campeón de la Supercopa de España. EFE

El equipo azulgrana buscará retener la Supercopa de España, luego de haber conquistado la edición anterior precisamente frente a Real Madrid, al que derrotó por un contundente marcador de 5-2.

Dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa de España 2026 en Ecuador

En Ecuador, los fanáticos podrán seguir la final de la Supercopa de España 2026, entre Real Madrid y FC Barcelona, EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto en su señal de televisión por suscripción como en su plataforma digital, asegurando una cobertura completa del esperado duelo entre Real Madrid y FC Barcelona.

