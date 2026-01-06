Ismael Rescalvo no seguirá como técnico de Barcelona SC y se aplaza la pretemporada

Barcelona SC enfrenta un nuevo giro deportivo tras la salida de Ismael Rescalvo y la suspensión del inicio de la pretemporada

Ismael Rescalvo no continuará como director técnico de Barcelona SC. La decisión, que marca un nuevo giro en la planificación deportiva del Ídolo del Astillero, provocará además el aplazamiento del inicio de la pretemporada 2026, inicialmente programada para los primeros días de enero.

La inseguridad en Ecuador influyó en la salida de Rescalvo

Según la información revelada por el periodista Sergio Basantes, la directiva de Barcelona SC, encabezada por Antonio Álvarez, ya habría tomado la determinación sobre el futuro del entrenador español.

No obstante, la salida de Rescalvo no solo responde a una decisión institucional, sino también a una postura personal del estratega, quien habría optado por no seguir en el cargo debido a la inseguridad que atraviesa Ecuador, especialmente de Guayaquil.

Barcelona SC disputará la LigaPro, Copa Ecuador y repechaje de la Libertadores en 2026. MIGUEL CANALES

La situación de seguridad en el país se habría convertido en un factor clave para que Ismael Rescalvo dé un paso al costado, cerrando así un ciclo que nunca logró consolidarse en lo deportivo.

Un ciclo sin éxito deportivo en LigaPro 2025

El español fue presentado como entrenador de Barcelona SC en junio de 2025, con el objetivo de armar un equipo competitivo y pelear por el título de la LigaPro 2025. Sin embargo, los resultados no acompañaron y el club quedó lejos de la lucha por el título.

Pretemporada de Barcelona SC quedaría en pausa

La salida de Ismael Rescalvo genera un efecto inmediato en la planificación del club para la temporada 2026. La pretemporada de Barcelona SC estaba prevista para iniciar el 7 de enero de 2026 con los chequeos médicos del plantel profesional.

Posteriormente, el equipo tenía programado viajar el 10 de enero de 2026 a la ciudad de Quito para concentrar y realizar los trabajos físicos y tácticos de preparación.

Antonio Álvarez y la directiva toman decisiones clave

No obstante, con la salida del entrenador español, todo el cronograma quedaría aplazado hasta que la directiva logre contratar a un nuevo director técnico.

La prioridad del Ídolo del Astillero será encontrar un entrenador que se ajuste al proyecto deportivo y pueda asumir el reto de liderar al equipo desde el arranque de la pretemporada.

Barcelona SC inicia la búsqueda de un nuevo técnico

Ahora, la directiva de Barcelona SC tendrá la misión de definir al próximo entrenador en el menor tiempo posible, con el objetivo de no perder días clave de preparación.

Mientras tanto, la salida de Ismael Rescalvo deja interrogantes sobre el futuro inmediato del Ídolo del Astillero, que afronta un nuevo proceso en medio de la presión constante de su hinchada.

