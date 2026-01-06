Emelec confirma fechas, sedes y equipos participantes de la Copa del Pacífico 2026

Emelec organizará la Copa del Pacífico 2026 en el estadio George Capwell y abrirá su pretemporada con la Explosión Azul

Emelec será el organizador y uno de los protagonistas de la Copa del Pacífico 2026 y, además, celebrará la Explosión Azul 2026, evento en el que presentará a sus jugadores, el domingo 1 de febrero de 2026.

Fechas y sede confirmadas para la Copa del Pacífico

Según reveló un directivo del Bombillo, la competencia se desarrollará entre el 8 y el 15 de febrero de 2026 en el estadio George Capwell, escenario habitual de este certamen amistoso de pretemporada, que se disputó por primera vez en 1949.

Además de Emelec, la Copa del Pacífico 2026 contará con la participación de otros tres equipos del fútbol ecuatoriano: Liga de Portoviejo, Guayaquil City y 9 de Octubre.

Emelec empezará la pretemporada 2026 entre el domingo 11 y lunes 12 de enero. FREDDY RODRÍGUEZ

El formato de la competencia aún no ha sido definido oficialmente, aunque se analiza que se dispute bajo la modalidad de eliminación directa o como un cuadrangular, opciones que permitirían varios partidos de preparación antes del inicio de la temporada oficial.

La historia de Emelec en la Copa del Pacífico

El Bombillo volverá así a disputar un torneo que forma parte de su historia. Emelec ya lo conquistó en cinco ocasiones: 1991, 1993, 2010, 2016 y 2018.

Emelec iniciará con la pretemporada 2026 entre el domingo 11 y lunes 12 de enero de 2026 con los chequeos médicos y ejercicios para evaluar su condición física, en el polideportivo de los Samanes, en el norte de Guayaquil.

Sin embargo, la directiva de los azules todavía no defina si la plantilla realizará la concentración en el polideportivo de los Samanes o se trasladará a la ciudad de Manta para realizar el entrenamiento conducido por el director técnico Guillermo Duró.

Para esta nueva campaña no continuarán en el equipo: Christian Cueva, Alexander González, Luis Caicedo, Alfonso Barco y Jaime Ayoví, quienes ya se despidieron del equipo.

A ellos se suman Roberto Garcés, Maicon Solís, Jackson Rodríguez, Juan Pablo Ruiz, Jeremy Valverde y Diogo Bagüí.

Explosión Azul 2026: inicio de la pretemporada eléctrica

Finalmente, la fuente del club confirmó que la Explosión Azul 2026, evento en el que los azules presentan a sus jugadores ante su hinchada, marcará el inicio de la agenda de pretemporada para el conjunto eléctrico.

