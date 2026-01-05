Supercopa España 2026: hora y dónde ver Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético

Descubre la guía completa de la Supercopa de España 2026: equipos, horarios, sede y transmisión EN VIVO

Real Madrid inicia la disputa de la Supercopa de España 2026.

La Supercopa de España 2026 comienza con gran expectativa, y los clubes Rea Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid ya se alistan para la disputa de la competencia.

El certamen se llevará a cabo en el estadio Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, ubicado en Yeda, desde el 7 al 11 de enero de 2026.

Equipos clasificados a la Supercopa de España 2026

Los equipos participantes llegaron al torneo tras destacadas actuaciones en la temporada 2024-25:

FC Barcelona, del técnico Hansi Flick, clasificó como campeón de la Copa del Rey 2024-25 y de la Primera División de España 2024-25, mientras que el Real Madrid, del entrenador Xabi Alonso, se metió al certamen como subcampeón tanto de la Copa del Rey como de la Liga española.

Por su parte, Atlético de Madrid del estratega Diego Simeone y Athletic Club, del DT Ernesto Valverde, se ganaron su pase al torneo tras finalizar en el tercer y cuarto puesto de la Primera División de España 2024-25, respectivamente.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

Formato y sede del torneo en Yeda

La Supercopa de España 2026 tendrá un formato de semifinales que promete encuentros vibrantes.

En la primera llave, el FC Barcelona se medirá ante Athletic Club este miércoles 7 de enero de 2026, a las 14:00 (hora de Ecuador).

En la otra llave, Real Madrid se enfrentará a Atlético de Madrid el jueves 8 de enero a las 14:00 (hora de Ecuador).

Cómo ver la Supercopa de España 2026 EN VIVO desde Ecuador

Para los aficionados ecuatorianos, la Supercopa de España 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de El Canal del Fútbol, tanto por su señal de televisión por suscripción como por su plataforma digital.

Con estos encuentros, la Supercopa de España 2026 se perfila como uno de los torneos más emocionantes del inicio de año, reuniendo a los principales protagonistas del fútbol español en un escenario internacional.

