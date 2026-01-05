Emelec confirma la fecha de inicio de su pretemporada 2026: aquí todos los detalles

Emelec empieza a planificar la pretemporada 2026 con Guillermo Duró y analiza si trabajará en Manta o en Los Samanes

La directiva de Emelec, encabezada por su presidente Jorge Guzmán, ya comienza a delinear lo que será la pretemporada 2026, con una decisión clave aún por resolver: realizar los trabajos en la ciudad de Manta o permanecer en el polideportivo de Los Samanes, ubicado en el norte de Guayaquil.

Guillermo Duró inicia su ciclo al frente del Bombillo

Según información proporcionada por un directivo del Bombillo, el director técnico Guillermo Duró iniciará labores el viernes 9 de enero de 2026, fecha en la que comenzará a ultimar los detalles logísticos y futbolísticos de cara al nuevo ciclo.

(Te invito a leer: Jorge Célico revela los primeros refuerzos del Deportivo Cuenca para 2026)

Previo a ello, los jugadores del primer plantel azul serán notificados para presentarse a los chequeos médicos, que se llevarán a cabo entre el domingo 11 y el lunes 12 de enero de 2026, en el polideportivo de Los Samanes.

Emelec cerró la temporada 2025 sin celebrar ningún título. Archivo

“El lunes ya estaremos trabajando, ya sea con los chequeos médicos o con ejercicios sobre la cancha”, reveló una fuente cercana a la interna del club.

Emelec inicia la temporada 2026 entre sanciones FIFA, deudas y salidas clave Leer más

Manta o Los Samanes, las dos opciones

En cuanto al lugar de concentración durante la pretemporada 2026, la dirigencia maneja dos alternativas concretas.

La primera es trasladar a la plantilla a Manta, una opción que permitiría cambiar de ambiente y optimizar la preparación física. Sin embargo, el presidente Guzmán y Leonardo Macías, integrante de la Comisión de Fútbol, aún deben reunirse para definir si esta posibilidad se concreta.

Si la opción Manta queda descartada, Emelec realizará toda la pretemporada en el polideportivo de Los Samanes, donde habitualmente entrena y cuenta con la infraestructura necesaria para iniciar el nuevo proceso bajo la conducción de Duró.

Salidas confirmadas y limitaciones para fichar

De cara a la temporada 2026, Emelec buscará volver a ser protagonista tanto en la LigaPro 2026 como en la Copa Ecuador 2026. No obstante, el club ya confirmó varias salidas.

Miller Bolaños regresa a Emelec para el 2026 cortesia

Para la nueva campaña no continuarán Christian Cueva, Alexander González, Luis Caicedo, Alfonso Barco y Jaime Ayoví, quienes ya se despidieron del equipo. A ellos se suman Roberto Garcés, Maicon Solís, Jackson Rodríguez, Juan Pablo Ruiz, Jeremy Valverde y Diogo Bagüí.

Y, a pesar de que el Bombillo mantiene ocho prohibiciones de la FIFA que le impiden realizar incorporaciones debido a deudas con exjugadores, la directiva presentó a Miller Bolaños, aunque únicamente con un precontrato, ya que no puede ser inscrito por el momento.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!