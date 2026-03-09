Noboa descarta repetir Angostura pero ejecuta bombardeos en la frontera con Colombia

El presidente responsabilizó al régimen de Gustavo Petro por el avance del narcoterrorismo y justificó el uso de fuerza

El presidente Daniel Noboa descartó autorizar una incursión militar transnacional bajo el modelo del bombardeo de Angostura (operación colombiana en suelo ecuatoriano en 2008), pero confirmó que las Fuerzas Armadas ejecutan ataques aéreos y terrestres en la provincia de Sucumbíos contra campamentos de grupos irregulares, utilizando armamento e inteligencia de Estados Unidos.

Durante una entrevista concedida a la cadena Univisión este 9 de marzo del 2026, el mandatario detalló la operatividad legal de la cooperación con el Comando Sur. La planificación estratégica se centra en desarticular a los denominados Comandos de la Frontera, una facción conformada por exguerrilleros de las FARC que cruza desde el departamento colombiano del Putumayo para ejecutar actividades de minería ilegal y narcoterrorismo en territorio nacional.

Límites jurisdiccionales y la sombra de Angostura

Las operaciones militares recientes en Sucumbíos fueron comparados al conflicto de Angostura en 2008; cuando la administración de Álvaro Uribe ordenó bombardear un campamento en suelo ecuatoriano, operativo que derivó en la muerte del líder guerrillero Raúl Reyes.

Al ser consultado sobre si ordenaría una intervención de esa naturaleza en territorio vecino para neutralizar amenazas, Noboa lo rechazó.

"No lo haría. No lo juzgo al presidente Uribe, pero nosotros lo que estamos haciendo es blindar la frontera en el norte y atacar a los campamentos en territorio ecuatoriano", puntualizó el jefe de Estado, delimitando el accionar de las tropas.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que la presencia de personal extranjero no constituye una puerta abierta al intervencionismo ni habilita operaciones individuales de Estados Unidos, sino que se rige bajo una estructura de inteligencia conjunta y estricta subordinación a las autoridades locales.

El factor migratorio del conflicto y el impacto financiero

La agudización de los enfrentamientos armados en Sucumbíos responde, según la evaluación oficial, a una omisión de control sostenida por parte de la administración de Gustavo Petro. Los reportes estatales señalan que más del 70 por ciento de los cargamentos de droga que ingresan a Ecuador provienen de Colombia, lo que exige a la caja fiscal destinar centenares de millones de dólares anuales para la logística de contención militar.

"Creo que no se ha hecho lo que se debió haber hecho en los últimos años y el problema lo terminaron pasando al otro lado de la frontera", sentenció Noboa. Señaló falta de fiscalización estatal sobre la expansión de las plantaciones de hoja de coca en el país vecino, identificándolo como el origen estructural del arribo de estas facciones, compuestas "mayoritariamente por ciudadanos colombianos y venezolanos".

Noboa justificó la política de erradicación y bombardeo en el sitio de operaciones como la vía más eficiente para reducir la violencia en la región, argumentando que controlar la criminalidad en su fase de asentamiento evita una posterior cadena de muertes violentas y extorsiones en las zonas de tránsito urbano.

