Décimo cuarto sueldo 2026: ¿Hasta qué fecha se paga en la Costa y Galápagos?

El décimo cuarto sueldo se debe pagar en las regiones Costa y Galápagos. Todo lo que debes saber

El décimo cuarto sueldo, también conocido como bono escolar, es un beneficio laboral obligatorio en Ecuador que cada año reciben los trabajadores bajo relación de dependencia. En 2026, miles de empleados del régimen laboral privado y público esperan este pago en las regiones Costa y Galápagos, donde la fecha límite está establecida por la ley.

¿Qué es el décimo cuarto sueldo?

El décimo cuarto sueldo es una remuneración adicional que reciben los trabajadores ecuatorianos una vez al año. Su monto corresponde a un salario básico unificado, independientemente del salario que perciba el trabajador.

Este pago está contemplado en el Código del Trabajo de Ecuador y aplica para:

Trabajadores bajo relación de dependencia

Empleados del sector público

Jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

No reciben este beneficio los trabajadores independientes o quienes prestan servicios profesionales sin relación laboral.

Décimos acumulados o mensuales: cuál conviene más y por qué Leer más

¿Hasta cuándo se paga el décimo cuarto sueldo?

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo de Ecuador, el decimocuarto sueldo debe pagarse hasta el 15 de marzo a los trabajadores de las regiones Costa y Galápagos. Este beneficio equivale a un salario básico unificado, que en 2026 se mantiene en 482 dólares, y busca ayudar a cubrir gastos relacionados con el inicio del año escolar.

¿Quiénes reciben el décimo cuarto sueldo en la Costa y Galápagos?

En las regiones Costa y Galápagos, el beneficio corresponde al período trabajado entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026.

Si un trabajador no ha laborado todo ese período, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo trabajado. Por ejemplo, si una persona ingresó a su empleo hace seis meses, recibirá aproximadamente la mitad del salario básico.

¿Se puede recibir el décimo cuarto sueldo mensualmente?

La ley también permite que el trabajador solicite recibir el decimocuarto sueldo de forma acumulada o mensualizada.

Acumulado: se paga una vez al año, hasta la fecha límite.

Mensualizado: el valor se divide en 12 meses y se incluye en el salario mensual.

Para recibirlo de manera mensual, el trabajador debe solicitarlo por escrito a su empleador.

¿Qué pasa si el empleador no paga el décimo cuarto sueldo?

El incumplimiento del pago puede generar sanciones para el empleador. Los trabajadores pueden presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo de Ecuador, entidad que tiene la facultad de realizar inspecciones y aplicar multas según lo establecido en la normativa laboral.

Para más contenido de calidad, SUSCRÍBETE A EXPRESO