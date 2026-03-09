Los Guamá pedalean juntos hacia sus sueños

Byron Guamá anhela disputar la Vuelta al Ecuador junto a su hijo Matías, de 14 años, quien se integró al Team Best PC.

Matías (i) sigue el legado en el ciclismo de su padre Byron Guamá (d), múltiple campeón de la Vuelta al Ecuador y con gran experiencia en pruebas a nivel internacional.

Uno de los sueños de la carrera del ciclista ecuatoriano Byron Guamá es correr una Vuelta al Ecuador con Matías, su hijo de 14 años. Ambos han dado el primer paso, con la vinculación del joven deportista al Team Best PC.

Por más de dos décadas, Guamá ha demostrado su talento en las rutas de Ecuador y el mundo. Ahora, toda esa experiencia la transmite a Matías, quien en esta temporada formará parte de la escuadra continental ecuatoriana.

Mati, como lo llaman con cariño, empezó en el deporte, como la mayoría de los niños, jugando fútbol, concretamente como arquero, pese a la desaprobación del Patrón.

“Mi papá me escondía los guantes que me regaló mi abuelito o me decía que, si voy a jugar, lo haga como delantero, que no me quede atrás”, contó el novel ciclista.

En principio, Byron no quería que su segundo hijo fuera ciclista, porque “a pesar de que es un lindo deporte, se sufre mucho, no hay mucho apoyo y es sacrificado, pero ahora que lo veo decidido a seguir en el ciclismo, lo apoyo con el alma”.

Por eso lo acompaña en las competencias y en una de ellas fue su abastecedor y mecánico, aunque “le atacaron los nervios y se olvidó cómo cambiar una llanta cuando Mati pinchó, pero eso es natural como padre que queremos lo mejor para nuestros hijos”, señaló Alejandra Reyes, esposa del Patrón.

La mamá recordó que el pequeño dejó el fútbol por una fuerte lesión en la rodilla, por lo que “el médico le recomendó dejar el balompié y practicar natación o ciclismo. El primero no le gustó y se inclinó por el segundo”.

PRIMERAS PEDALEADAS

Los primeros días de entrenamientos eran de enojos y lloros. “En un comienzo fue duro porque llegaban a la casa después de entrenar enojados el uno con el otro, porque Byron lo regañaba porque creía que podía dar más, y ahora vemos esos frutos”, señaló Alejandra.

Aunque el sueño de Byron es correr con Matías en una Vuelta al Ecuador, programada para octubre, el Patrón sabe que esto capaz que no puede darse porque el ciclista tiene la posibilidad de dar un salto a la categoría World Tour, algo “que yo no pude, por falta de apoyo, pero ahora él lo puede lograr”, enfatizó Byron.

Matías junto al Patrón durante uno de los entrenamientos en la carretera. CORTESÍA

Y así también lo considera Matías. “Quiero ser corredor de la categoría World Tour”, aseguró el cayambeño, quien es de los pocos ciclistas ecuatorianos que se define como especialista para la contrarreloj.

CAMINO AL WORLD TOUR

Para lograrlo serán fundamentales los contactos. “Tenemos grandes amigos a nivel internacional, sobre todo en Europa, que nos pueden echar una mano y poderlo llevar a Mati para allá para que cumpla su sueño”, reveló Byron.

Ahora, los Guamá planifican las primeras participaciones internacionales de la temporada. Byron será parte de la selección nacional que competirá en el Panamericano de Colombia, mientras que Matías integrará el equipo tricolor en la Vuelta a la Juventud de Guatemala.

