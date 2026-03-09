¿Cómo está la vía Alóag - Santo Domingo hoy? Reporte de cierres y deslizamientos

El ECU 911 desmintió los rumores de un bloqueo total tras las anegaciones registradas durante la madrugada en Alluriquín

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 confirmó que para este 9 y 10 de marzo, la circulación vehicular en la arteria vial Alóag - Santo Domingo se ejecuta con total normalidad, descartando un bloqueo logístico tras los reportes ciudadanos que alertaban sobre acumulaciones de lodo y agua en la parroquia Alluriquín.

El origen de la alerta ciudadana y el monitoreo vial

La aclaración oficial surge como respuesta directa a la incertidumbre generada durante la madrugada. A través de plataformas digitales, conductores y moradores de la zona difundieron material audiovisual exponiendo el descenso de corrientes de agua y material pétreo sobre la calzada, advirtiendo sobre una presunta pérdida del asfalto que interrumpiría la conexión entre la Sierra y la Costa.

Sin embargo, ante la consulta técnica realizada por Diario EXPRESO para verificar la operatividad de la ruta, la central de emergencias estatal aclaró que no existen inhabilitaciones para el flujo de transporte pesado ni liviano en la jurisdicción tsáchila.

Las intensas precipitaciones registradas entre la noche del domingo y las primeras horas de la jornada elevaron el nivel de las quebradas locales en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El desbordamiento de estos afluentes provocó anegaciones temporales en las áreas pobladas, motivando a los residentes a exigir intervenciones urgentes por parte de la autoridad competente para salvaguardar sus inmuebles.

La vía Alóag - Santo Domingo opera como el corredor comercial más importante del país. Cualquier paralización en este segmento genera un efecto dominó en el abastecimiento logístico y portuario, razón por la cual la constatación oficial del ECU 911 resulta fundamental para frenar la reprogramación innecesaria de las flotas de suministro.

