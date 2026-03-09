¿CR7 contra Messi?: la broma viral que terminó anunciando una pelea en La Velada 6

El evento entre influencers del 25 de julio tuvo un inicio viral que implicó a los astros de fútbol que terminó siendo falsa

Una simple broma en redes sociales terminó encendiendo este martes 9 de marzo la imaginación de millones de fanáticos del fútbol y del entretenimiento digital. Todo comenzó cuando se viralizó un supuesto anuncio de una pelea entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi para La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer español Ibai Llanos.

La imagen, que circuló principalmente en X (antes Twitter) y TikTok, mostraba un cartel promocional con ambos astros del fútbol frente a frente, como si fueran protagonistas de una pelea estelar. El montaje parecía tan convincente que muchos usuarios lo compartieron creyendo que se trataba de un anuncio real del evento que en esta edición se realizará el 25 de julio y que regularmente suele romper récords de audiencia en streaming cada año.

Edu Aguirre revela que hace unos días, comiendo con su amigo Cristiano Ronaldo en Riad, el portugués —que ya conocía la Velada— le dijo que aplastara a Gastón. También se sorprendió al enterarse de que peleará delante de 85.000 personas. #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/CylMfwoKvp — Terreno Viral (@terrenoviral) March 9, 2026

Sin embargo, todo se trataba de una parodia creada por fanáticos. La publicación nació como una broma sobre la histórica rivalidad deportiva entre Ronaldo y Messi, considerada una de las más grandes en la historia del fútbol. Durante más de una década, ambos dominaron el panorama mundial, especialmente en la etapa en la que el portugués brillaba en el Real Madrid y el argentino lideraba al Barcelona, protagonizando clásicos memorables y una intensa disputa por el Balón de Oro.

¿Que es La Velada del Año?

La Velada del Año, que debutó en 2021, se ha convertido en uno de los espectáculos más grandes de internet. En sus ediciones anteriores ha reunido a streamers, influencers y celebridades del mundo digital en combates de boxeo amateur que mezclan deporte, entretenimiento y espectáculo. La quinta edición, celebrada en 2025, superó nuevamente millones de espectadores en vivo en Twitch.

Por eso, cuando el falso cartel comenzó a circular, muchos imaginaron un escenario imposible: ver a dos leyendas del fútbol mundial enfrentándose en un ring. Aunque la idea era claramente irreal —Ronaldo sigue compitiendo profesionalmente y Messi mantiene su carrera activa—, el meme reflejó el enorme impacto cultural que ambos jugadores siguen teniendo incluso fuera de las canchas.

La broma se viralizó tanto que incluso generó debates y reacciones humorísticas entre aficionados y creadores de contenido. Al final, el supuesto combate no era más que otro capítulo de la eterna comparación entre dos íconos que marcaron una era del fútbol mundial. En el ring nunca se enfrentarán, pero en la conversación global, la “pelea” entre CR7 y Messi parece no tener final.

