Jorge Célico revela los primeros refuerzos del Deportivo Cuenca para 2026

Jorge Célico asumió la dirección técnica del Deportivo Cuenca con optimismo y ya trabaja en la conformación del plantel para la temporada 2026. El estratega argentino, con amplia trayectoria en el fútbol ecuatoriano, comenzó a delinear el proyecto deportivo del Expreso Austral de cara a la LigaPro.

El entrenador adelantó los nombres de los primeros futbolistas que podrían sumarse al equipo cuencano. Se trata de los defensores argentinos Santiago Postel, actualmente vinculado a Platense, y Patricio Boolsen, quien milita en Ferrocarril Oeste. Ambos nombres forman parte del análisis que realiza el cuerpo técnico junto a la dirigencia.

Su última experiencia fue dirigiendo a Emelec. Logró el 35,29% de puntos en 17 partidos disputados en la LigaPro 2025.

“Son dos centrales que me gustan. Con Luis Miguel coincidimos en el análisis. Postel tuvo mucha continuidad y regresó a Platense tras un préstamo, mientras que Boolsen atraviesa un buen momento en Ferro”, explicó Célico en diálogo con Radioactiva Ecuador. Por ahora, ninguno de los jugadores ha sido oficializado, ya que resta la firma de los contratos, aunque las negociaciones avanzan de manera positiva.

Renovaciones y salidas confirmadas

En cuanto a la continuidad de Andrés ‘El Pollo’ López, el director técnico confirmó que cuenta con su aval para seguir dentro del proyecto 2026. Distinta es la situación del arquero argentino Brian Bustos, quien no continuará en el club.

Cambio en el arco para la temporada 2026

“Ya hemos contratado a otro guardameta. Bustos cumplió una buena temporada, lo vi seguro, pero son decisiones que se toman para dar paso a otra alternativa”, señaló Célico. El portero cerró su etapa en el Deportivo Cuenca tras registrar 16 vallas invictas durante la LigaPro 2025.

