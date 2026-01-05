Barcelona SC pierde otra pieza clave para el 2026 y harán la pretemporada en Quito

Barcelona SC comienza a dibujar el 2026 con el lápiz cargado de interrogantes. Mientras la pretemporada asoma en el horizonte, el proyecto deportivo amarillo parece moverse más desde los escritorios que desde la cancha. Jonny Quiñónez, Felipe Caicedo, Aníbal Chalá y Joaquín Valiente figuran como los nombres que no continuarían en el Ídolo, una lista que podría ampliarse con Octavio Rivero, cuyo futuro se define entre reuniones, llamadas y silencios incómodos.

El caso de Joaquín Valiente ya es historia cerrada. El mediocampista uruguayo regresará a Defensor Sporting luego de que Barcelona decidiera no ejecutar la opción de compra de su pase. Distinto es el escenario de Rivero, uno de los jugadores más determinantes del último tramo. El delantero ha sido frontal: quiere seguir en el club, pese a la “telenovela” dirigencial que se ha tejido en torno a su continuidad. Sin embargo, el mercado no espera. Junior de Barranquilla, Atlético Nacional y Universidad de Chile han levantado la mano y presionan por su fichaje.

Octavio Rivero mantiene contrato con Barcelona hasta diciembre de 2026. Miguel Canales

No hay nombres todavía

Barcelona no había oficializado refuerzos ni confirmado la lista definitiva de salidas. El mercado avanza con ritmo propio, muchas veces más veloz que los comunicados oficiales, mientras el club se enfoca en uno de sus eventos más emblemáticos: la Noche Amarilla, programada para el 30 de enero, que marcará el primer gran termómetro del año.

Rumbo a Quito a la pretemporada

Este miércoles 7 de enero, Barcelona pondrá en marcha su pretemporada. El plantel se dividirá en dos frentes: un grupo trabajará en la cancha alterna y otro cumplirá con los exámenes médicos. Desde el 8 de enero, el equipo se trasladará a Quito para establecer su base de trabajo en un sector de Puembo, donde se desarrollará la parte más exigente de la preparación física hasta finales de mes.

El DT Ismael Rescalvo seguirá siendo el DT de Barcelona. ARCHIVO / EXPRESO

El calendario ya está trazado y no admite margen de error. El 7 de febrero, el Monumental será escenario de un amistoso internacional ante Inter Miami, con Lionel Messi como principal atractivo. Días después, el 18 de febrero, llegará el primer examen oficial: la fase previa de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors. El 21 de febrero, finalmente, Barcelona debutará en la LigaPro.

Mientras el equipo acelera en la cancha, el mercado sigue jugando su propio partido. Y en Barcelona, como tantas veces, el 2026 se empieza a definir mucho antes del primer pitazo.

