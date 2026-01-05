Joel Ordóñez y su sueldo en Liverpool: el contrato millonario que marca un hito

El posible traspaso de Ordóñez confirma el crecimiento del futbolista ecuatoriano como producto de exportación en Europa

El defensa ecuatoriano, Joel Ordóñez corre en Marbella, España donde hace la pretemporada, como si el mercado no existiera. Suda, choca, perfila y ajusta tiempos con el Club Brujas mientras, a cientos de kilómetros, su nombre se mueve como una acción en alza entre Bélgica e Inglaterra. Tiene 21 años, pero ya cotiza como un activo estratégico. No es solo un zaguero: es un proyecto financiero que Liverpool quiere cerrar antes de que el precio suba más.

Joel Ordóñez en sus inicios en el equipo Norte América. Cortesía

En el fútbol moderno, la pretemporada es el último espacio donde el jugador todavía es jugador. Después, pasa a ser cifra, cláusula, bono, porcentaje. Ordóñez ya cruzó esa frontera. En Anfield lo leen como inversión de corto y largo plazo: físico listo para la Premier, lectura táctica exportable y una madurez que reduce el riesgo, ese enemigo silencioso de los grandes fichajes. Por eso Liverpool no esperó. Aceleró, negoció y se adelantó.

Seria un salto de fútbol y dinero

De Independiente del Valle a Anfield: el salto gigante de Joel Ordóñez. Cortesía

El salto no solo es deportivo, también es económico. Inglaterra no paga promesas, paga rendimientos proyectados. En un vestuario donde su estrella Mohamed Salah lidera la escala con cifras cercanas a los dos millones de dólares mensuales, los jóvenes talentos se mueven en rangos quirúrgicamente calculados. Szoboszlai, Frimpong o Chiesa orbitan entre los 506.000 y 800.000 dólares mensuales. Allí es donde Liverpool dibuja el primer contrato de Ordóñez.

Pero el ecuatoriano no llega para quedarse en el mínimo. Su proyección lo empuja más arriba. Con bonos por rendimiento, minutos, objetivos deportivos y derechos de imagen —un rubro fuerte en la Premier—, su salario anual podría rozar los siete millones de dólares. Un número que no solo cambia su vida, sino que redefine el valor del defensor ecuatoriano en el mercado europeo.

Todos están a la espera de la firma final

Desde Inglaterra confirman que Michael Edwards, cerebro de la estructura deportiva de los Reds, ya tomó el control de la operación. Los términos esenciales estarían acordados y el cierre depende de detalles finales. Mientras tanto, Ordóñez sigue entrenando en Marbella. Corre como zaguero, pero ya piensa —aunque no lo diga— como futbolista Premier. Porque cuando el fútbol se vuelve economía, el que se detiene, pierde valor.

