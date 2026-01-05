Damián 'Kitu' Díaz en Guayaquil City: Fecha de presentación y debut en LigaPro 2026

La leyenda del Barcelona SC asume el reto ciudadano buscando permanencia en Serie A de LigaPro tras su regreso al país

Damián 'Kitu' Díaz aterrizó en Guayaquil para oficializar su vínculo con Guayaquil City. El histórico ex Barcelona SC, referente de los títulos 2012, 2016 y 2020, asume este nuevo desafío profesional en el fútbol nacional, generando una gran expectativa entre la hinchada y prensa deportiva.

(Le puede interesar: ¿Aún hay entradas para el Barcelona SC vs. Inter Miami en Guayaquil? Esto debes saber)

"Estoy muy feliz de volver a un país que amo profundamente", declaró el '10' tras su arribo al aeropuerto. Díaz enfatizó su compromiso total con el proyecto del Guayaquil City, equipo que busca ser gran protagonista en su regreso triunfal a la máxima categoría nacional.

Presentación oficial en el Estadio Christian Benítez

El experimentado volante de 39 años será presentado este martes 6 de enero, a las 16:00, en el Estadio Christian Benítez. La dirigencia del equipo "ciudadano" prepara un evento especial en Samanes para dar la bienvenida formal a su contratación más importante de la temporada.

😎 ¡LLEGÓ EL KITU!



📌 Damián Díaz, exfutbolista de #BarcelonaSC , ya se encuentra en Ecuador y el martes el argentino nacionalizado ecuatoriano será presentado como refuerzo de #GuayaquilCity 💠.



📹: @javieralavar pic.twitter.com/jz06E0XERR — Sportslife_ec (@sportslife_ec22) January 4, 2026

Emelec inicia la temporada 2026 entre sanciones FIFA, deudas y salidas clave Leer más

Objetivos del equipo tras el ascenso

Guayaquil City, tras lograr el ascenso desde la Serie B en 2025, apuesta por el talento del argentino-ecuatoriano. El club espera que su jerarquía sea determinante para asegurar la permanencia en Serie A y pelear, eventualmente, por la clasificación a torneos internacionales de la Conmebol.

Finalmente, el debut oficial de Damián Díaz en la LigaPro 2026 está previsto para el fin de semana del 20 de febrero. Esta fecha marcará un hito histórico, pues será la primera vez que el mediapunta vista una camiseta distinta a la canaria en Ecuador.

⌛️ 2 días

Una ilusión que se acerca.

Una nueva historia por comenzar.



Acompáñanos este martes 6 de enero a las 16h00 en nuestra casa.



📍 Estadio Christian Benítez Betancourt



¡Los esperamos!#VamosCity #ElEquipoDeLaCiudad #LigaEcuabet pic.twitter.com/1OltvmXMLn — Guayaquil City FC (@GuayaquilCityFC) January 5, 2026

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!