Felipe Caicedo, amor a la italiana: Así volvió a vestir la camiseta de la Lazio

El ecuatoriano fue homenajeado por el club donde dejó su mayor huella en Europa, en una noche cargada de memoria y emoción

Roma no aplaude por costumbre. Aplaude por historia. Y este domingo 4 de enero de 2026, el Olímpico se puso de pie para recibir a Felipe Caicedo, el delantero ecuatoriano que entendió la Lazio como se entienden las cosas importantes: con respeto, sacrificio y goles que llegan cuando más se los necesita.

En la previa del duelo entre Lazio y Napoli, Caicedo regresó a casa. Vestido con la camiseta celeste que llevaba su nombre, el exgoleador fue homenajeado por el club donde escribió las páginas más extensas de su carrera europea. Entre 2017 y 2021 disputó 139 partidos, marcó 33 goles y repartió 15 asistencias, pero su impacto fue más profundo que las estadísticas.

Felipe y un amor en italia

Caicedo dice que es hincha de Lazio

Felipao fue sinónimo de soluciones en los momentos críticos. El hombre que apareció desde el banco, el que gritó en finales, el que levantó dos Supercopas de Italia y una Copa Italia. Por eso el reconocimiento no sorprendió: era necesario.

“Cada vez que juega la Lazio, es una emoción para esta gente y estos colores”, dijo Caicedo, visiblemente conmovido. También habló del presente con el corazón de un hincha más, deseando que Maurizio Sarri vuelva a guiar al equipo por el camino de los resultados.

El mensaje final fue directo a la tribuna: nunca dejar de creer. Una frase que resume lo que fue Caicedo en Roma. Hoy, lejos del brillo goleador que no pudo reencontrar en Barcelona en 2025, Felipe entiende que el fútbol también se mide en recuerdos. Y en la Lazio, su nombre sigue siendo parte de ellos.

