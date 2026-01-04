Andrés Micolta: La lesión que complica su 2026 con Pachuca y Ecuador

El seleccionado tricolor fue operado en México por fractura de rótula en la rodilla derecha. Ve el Mundial 2026 con suspenso

El Club de Fútbol Pachuca confirmó este domingo 4 de enero una de las noticias más duras para el inicio de temporada: el defensor ecuatoriano Andrés Micolta sufrió una fractura de rótula en la rodilla derecha durante un entrenamiento, lo que lo obligó a abandonar la práctica y genera un panorama complicado para su 2026 futbolístico.

El incidente ocurrió el viernes 2 de enero, en una sesión vespertina cuando el jugador, en una acción aparentemente rutinaria al golpear el balón, realizó un movimiento de rotación al apoyar la pierna derecha que le provocó un dolor intenso e inmediato. Ante la gravedad del malestar, Micolta fue trasladado de urgencia al Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA), donde las radiografías revelaron que la rótula se había fracturado por la mitad.

📋 | COMUNICADO DE PRENSA: Andrés Micolta 🇪🇨#FuerzaMicolta pic.twitter.com/JOakbmQXju — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 3, 2026

Esa misma noche, el zaguero ecuatoriano fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Marco Acuña, del cuerpo médico de los Tuzos. En la operación se colocaron tornillos para la fijación de la rótula, un procedimiento indispensable para estabilizar el hueso y evitar complicaciones a largo plazo. El club informó que la cirugía fue exitosa y que la recuperación será vigilada de cerca por los especialistas del equipo.

Según el parte oficial, Micolta iniciará su proceso de rehabilitación este lunes 5 de enero bajo un plan médico estructurado, y se estima que su retorno a la actividad en campo será de entre 4 y 5 meses, dependiendo de cómo evolucione clínicamente. De acuerdo con el calendario, el plazo de recuperación prácticamente lo deja fuera del Clausura 2026, certamen que está por comenzar, y podría repercutir también en su disponibilidad para la selección ecuatoriana en el año mundialista.

Logros importantes de Micolta en Pachuca

La lesión representa un duro golpe para Pachuca y para el propio Micolta, quien desde su llegada al club en el Clausura 2024 se había consolidado como pieza clave en la defensa. El central fue parte fundamental en la consecución de títulos internacionales como la CONCACAF Champions Cup 2024, el Derbi de las Américas y la Challenger Cup, lo que lo convirtió en uno de los referentes del plantel.

Una lesión que no es nueva

Además, este nuevo contratiempo llega en un contexto delicado: el defensor había regresado recientemente a la actividad tras superar una ruptura de ligamento cruzado anterior en la misma rodilla derecha, lesión que lo había mantenido fuera de las canchas durante gran parte de 2025.

La directiva del Pachuca aún no ha definido si buscará refuerzos para suplir la baja de Micolta o si confiará en la cantera y las alternativas internas para recomponer su zaga defensiva frente al inminente arranque de la Liga MX. La espera por su recuperación será larga, pero el club y sus seguidores confían en que el defensor regresará con fortaleza a los terrenos de juego.

