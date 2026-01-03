Ecuador festejará, Emelec resurge y Barcelona seguirá sin títulos, según predicciones

El Maestro Albert anticipa, a través del tarot, un Mundial soñado para la selección de Ecuador

Ecuador tendrá una buen participación en el Mundial 2026.

El Maestro Albert, vidente y cartomántico, anticipa que a la selección de Ecuador le esperan celebraciones en el Mundial. Emelec, en cambio, viviría un proceso de resurgimiento, mientras que Barcelona atravesaría un escenario opuesto y continuaría sin títulos.

(Te invito a leer: Joel Ordóñez de delantero en el barrio a defensa del poderoso Liverpool)

Según estas lecturas, la Tricolor no solo llegará con ambición a la Copa del Mundo, sino con señales de dominio, revancha y justicia deportiva, en un torneo que podría marcar una de las mejores participaciones de la Tri.

Enner Valencia irá motivado al Mundial 2026. José Jácome

En el plano local, Barcelona y Emelec vivirían realidades opuestas: el Ídolo enfrentaría obstáculos internos que lo alejarían de los títulos, mientras que el Bombillo tendría un giro favorable tanto en lo económico como en lo deportivo.

Fuera del fútbol, el tarot indica un pronóstico alentador para Michael Morales, llamado a alcanzar la cima de la UFC.

Joel Ordóñez llega a Liverpool para ser titular y acompañar a Van Dijk en la defensa Leer más

La participación de Ecuador en el Mundial

Cartas: Arcano Mayor (dominio) y Justicia

“Ecuador demostrará garra y realizará una de sus mejores participaciones en el Mundial 2026. Le esperan celebraciones, según lo indica el Arcano Mayor, que simboliza a un emperador en pleno dominio".

"Además, habrá justicia para la selección en los partidos, ya que ahora será vista como una de las grandes del mundo, de acuerdo con la carta de la Justicia”.

La revancha de la Tricolor

Cartas: Diez de Oro (revancha) y Dos de Bastos (éxito)

“El Diez de Oro indica que Ecuador tendrá una revancha importante en este Mundial y la concretará de gran manera, con una victoria contundente que hará celebrar a todos los ecuatorianos".

"Por su parte, el Dos de Bastos pronostica que este triunfo llevará a la Tricolor por un camino de celebraciones que asombrarán”.

Enner irá enchufado a la Copa del Mundo

Cartas: Ocho de Oro (seguridad) y Diez de Bastos (superación)

“Enner Valencia ha ganado mucha confianza y está concentrado en realizar una buena participación en esta competencia, así lo indica el Ocho de Oro".

"Su confianza para anotar goles está al máximo, ya que ha superado los problemas emocionales y anímicos que antes no le permitían concentrarse, según lo señala el Diez de Bastos”.

Una estrella se caería de la convocatoria del Mundial 2026. Cortesía

Se caerá una figura de la convocatoria

Cartas: Sota de Copas (dictamen) y Sol (brillo)

“Uno de los jugadores que los ecuatorianos esperan que sea convocado, e incluso que tenga minutos, finalmente no será llamado. Aunque atraviesa un buen momento, su ausencia responderá a la decisión de otra persona, según lo indica la Sota de Copas.

En contraste, el futbolista que sí será convocado tendrá una participación importante y brillará, de acuerdo con la carta del Sol”.

La figura de la Tricolor

“Las principales figuras de la selección: Willian Pacho, Piero Hincapié y Moisés Caicedo, tendrán una buena participación y trabajarán con la idea de aportar junto a sus compañeros, tal como lo indica la Carroza.

RELACIONADAS Octavio Rivero puede salir libre de Barcelona SC y cobrar indemnización

Sin embargo, según el Seis de Oro una de estas estrellas destacará especialmente y será líder en uno de los partidos más recordados del torneo”.

La final será una revancha

Cartas: Diez de Oro (revancha)

“La final del Mundial será disputada por dos de las selecciones más grandes del mundo, que ya se enfrentaron anteriormente por el título, así lo señala el Diez de Oro. Será un partido que mantendrá a todos expectantes”.

Emelec volverá a sonreír

Cartas: Fortuna (celebración) y Cinco de Oro (cambios)

“Para la hinchada de Emelec se proyecta un año de celebraciones. La carta de la Fortuna indica una mejora tanto en lo económico como en lo deportivo, lo que permitirá al club solventar sus deudas.

Además, se avecinan cambios positivos, según el Cinco de Oro: los dirigentes dejarán atrás sus problemas y comenzarán a trabajar de manera conjunta”.

Futbolistas ecuatorianos en el exterior: un 2026 clave en Europa y Sudamérica Leer más

Barcelona seguirá sin copas

Cartas: Dos de Oro (unión) y Tres de Espadas (interferencia)

“Se avecinan momentos difíciles para Barcelona, tanto en lo dirigencial como en lo deportivo. El Dos de Oro indica que los jugadores trabajarán en conjunto, pero no lograrán alcanzar los objetivos.

El Tres de Espadas señala que terceras personas influirán negativamente para que el equipo no prospere, generando conflictos internos”.

Michael Morales tendrá el cinturón

Carta: As de Oro (triunfo)

“Al peleador ecuatoriano le espera un año lleno de éxitos, en el que alcanzará el mayor logro de su carrera en la UFC: el cinturón de campeón. Así lo indica el As de Oro, la carta de la victoria”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!