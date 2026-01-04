Aucas confirma la salida de Juan Pablo Buch y busca nuevo técnico

El entrenador oriental no seguirá en 2026 con el primer equipo tras una evaluación integral de cara a la nueva temporada

Juan Pablo Buch llegó al club oriental en octubre de 2025 y con Aucas logró la permanencia en la Serie A y compitió por un cupo a la sudamericana.

Sociedad Deportiva Aucas confirmó este domingo 4 de enero la finalización del vínculo profesional con el director técnico Juan Pablo Buch, decisión tomada tras una evaluación integral del proyecto deportivo del club capitalino, según informó oficialmente la institución en un comunicado.

El anuncio se realizó mediante una publicación en las redes sociales de Aucas, en el que se detalló la desvinculación del estratega colombiano y de todo su cuerpo técnico, marcando el cierre de una etapa dentro del equipo oriental.

En el documento, la dirigencia expresó su agradecimiento a Juan Pablo Buch por el trabajo realizado, el compromiso y la dedicación mostrados durante su gestión al frente del primer plantel, que asumió en octubre de 2025.

Evaluación del proyecto deportivo de Aucas

Antonio Álvarez y el “chimichurri”: el símbolo de su fracaso en Barcelona SC Leer más

Según explicó el club, la salida de Buch responde a una evaluación integral del proyecto deportivo, alineada con la planificación institucional trazada para los próximos años, con el objetivo de consolidar un proceso competitivo y sostenible en la Serie A.

Durante su ciclo, Aucas logró la permanencia en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano y se mantuvo en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo no alcanzó la clasificación al torneo continental, uno de los objetivos planteados por la directiva.

Aucas presentará a su nuevo entrenador en los próximos días

En ese contexto, la dirigencia de Aucas ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador, evaluando perfiles que se ajusten a la identidad institucional y a las exigencias deportivas del club para la temporada 2026.

Desde la institución señalaron que en los próximos días se dará a conocer el nombre del nuevo estratega que asumirá la conducción del equipo oriental, mientras se avanza en la planificación deportiva y estructuración del plantel.

La salida de Juan Pablo Buch marca el inicio de un nuevo proceso para el conjunto capitalino, que apunta a reforzar su proyecto futbolístico y volver a ser protagonista tanto en el ámbito local como internacional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!