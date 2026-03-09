Suspensión de RC: Rivadeneira habla de dictadura y confirma participación electoral

Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, durante una rueda de prensa en Quito tras la suspensión del movimiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral.

La presidenta del movimiento político Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, se pronunció este lunes 9 de marzo de 2026 tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de suspender provisionalmente a la organización política por nueve meses.

Durante una rueda de prensa realizada en Quito, Rivadeneira aseguró que el país atraviesa una “ruptura del Estado de derecho” y afirmó que Ecuador vive una situación similar a una dictadura.

“Ecuador vive en dictadura y la forma de salir de esta ruptura del Estado de derecho y de la falta de democracia en el país es a través de un gran pacto y acuerdo nacional”, enfatizó la dirigente.

Revolución Ciudadana participará en próximas elecciones

En su intervención, la presidenta del movimiento reiteró que, pese a la suspensión temporal dictada por el tribunal electoral, la organización política buscará participar en los próximos procesos electorales.

“Vamos a participar como RC5 en esa papeleta”, aseguró Rivadeneira, en referencia a las elecciones seccionales previstas para el próximo año.

Además, sostuvo que su organización no es la única que enfrenta procesos administrativos o judiciales ante instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) o el propio TCE.

Según Rivadeneira, diversas organizaciones sociales y políticas estarían atravesando situaciones similares. “Hay muchas organizaciones políticas y sociales que, por alzar la voz y reclamar derechos, sufren persecución”, manifestó.

En cuanto a las acciones que tomará el movimiento tras la suspensión, Rivadeneira señaló que su equipo jurídico ya inició la revisión de la medida con base en lo establecido en la Constitución, el Código de la Democracia y el Código Orgánico Integral Penal. Según explicó, existen múltiples causales que permitirían solicitar la nulidad inmediata de la suspensión, por lo que las acciones legales se impulsarán tanto en el ámbito electoral como en el penal.

Además, afirmó que el caso ha despertado preocupación en la comunidad internacional, por lo que también prevén presentar recursos y denuncias ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.

A nivel interno, añadió que la militancia del movimiento reforzará su organización territorial y continuará exigiendo el respeto al derecho a la participación política. Finalmente, sostuvo que la medida “se caerá por su propio peso” por falta de sustento legal y ratificó que la Revolución Ciudadana participará en las próximas elecciones de gobiernos locales con candidatos en todo el país, “enmarcados en las reglas que establece la Constitución y la democracia ecuatoriana”.

Llamado a la unidad de fuerzas políticas

La dirigente también hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y sociales de izquierda y de oposición para enfrentar lo que calificó como un escenario autoritario. Durante su intervención insistió en que la suspensión del movimiento sería “ilegal” y reiteró la necesidad de construir acuerdos amplios para recuperar la institucionalidad democrática.

Suspensión del movimiento por decisión judicial

El pronunciamiento de Rivadeneira se produce después de que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Joaquín Viteri, admitiera a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía. El pasado 6 de marzo de 2026, el magistrado dispuso la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana (Lista 5) dentro del registro de organizaciones políticas.

De acuerdo con el documento emitido por Viteri, el Consejo Nacional Electoral deberá ejecutar la suspensión en un plazo de tres días una vez que sea notificado oficialmente. La medida es temporal y podría revisarse o levantarse si la Fiscalía retira el pedido, si la investigación concluye o si el caso es archivado.

Investigación fiscal: caso “Caja Chica”

El proceso se originó tras una solicitud del fiscal general del Estado encargado, Carlos Leonardo Alarcón, quien informó sobre una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.

Según la Fiscalía, existiría una presunta vinculación entre la organización política y algunos de sus directivos dentro de esta investigación, denominada caso “Caja Chica”.

