Cómo comprar entradas para el Mundial 2026: fechas, precios y pasos oficiales

El proceso de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, está estructurado en múltiples fases con registro obligatorio y sorteos, según lo establecido por la propia FIFA. Con millones de aficionados interesados, es clave comprender cómo funciona cada etapa para tener oportunidad de adquirir boletos oficiales.

La única plataforma oficial de venta es el portal de entradas de la FIFA: FIFA.com/tickets, donde los aficionados deben registrarse y crear un FIFA ID para participar en todas las fases.

Fases de venta y pasos oficiales

La venta de entradas del Mundial 2026 se realizará en múltiples fases para intentar distribuir de manera equitativa los millones de boletos disponibles para los 104 partidos del torneo:

Fase 1 – Sorteo de preventa Visa:

La primera oportunidad para comprar entradas fue la Visa Presale Draw, que abrió del 10 al 19 de septiembre de 2025, disponible exclusivamente para titulares de tarjetas Visa que se registraron para participar en un sorteo. A los seleccionados se les asignó un bloque de tiempo para comprar boletos a partir del 1 de octubre de 2025.

Fase 2 – Sorteo anticipado de entradas:

Después de la fase inicial, está prevista una segunda fase con registro del 27 al 31 de octubre de 2025, seguida de asignaciones de tiempo de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre de 2025, también mediante sorteo aleatorio.

Fase 3 – Sorteo general por selección aleatoria:

Una tercera fase de selección aleatoria se abre tras el sorteo de grupos y permite solicitar entradas para partidos específicos después de conocer los emparejamientos, con registro y notificaciones programados para finales de 2025 e inicios de 2026.

Venta general por orden de llegada

La FIFA ha informado que la venta general de entradas, bajo el sistema de primer llegado, primer servido, se habilitará más cerca del inicio del Mundial 2026, una vez concluidas las fases de sorteo. Hasta el momento, no se han anunciado fechas oficiales para el inicio de esta etapa, por lo que la organización recomienda a los aficionados mantenerse atentos a las actualizaciones en el portal oficial de FIFA Tickets, donde se publicarán los avisos y cronogramas definitivos.

La magnitud de la demanda quedó reflejada en cifras difundidas por la propia FIFA durante las primeras fases del proceso de venta.

Precios y categorías de entradas

La FIFA confirmó que los precios de las entradas variarán según el partido, la etapa del torneo y la demanda, en un modelo que incluye lo que se conoce como precios dinámicos ajustados por mercado.

Los precios de las entradas para el Mundial 2026 parten desde $ 60 en la fase de grupos, según confirmó la FIFA.

Para las etapas finales, los boletos pueden alcanzar hasta $ 6 730 para la final en Categoría 1, según lo publicado por la organización. Informes especializados señalan que, fuera de los extremos, las entradas de fase de grupos pueden oscilar aproximadamente entre $ 80 y $ 482 , los octavos de final entre $ 145 y $ 740, y las semifinales y tercer lugar con rangos aún mayores conforme avanza el torneo.

Los boletos adquiridos a través de FIFA son digitales y se entregan mediante la aplicación oficial, donde cada usuario puede acceder a sus QR de ingreso cuando esté cerca del torneo.

Recomendaciones para comprar con seguridad

FIFA enfatiza que los aficionados solo deben comprar entradas a través del portal oficial (FIFA.com/tickets) o de la plataforma de reventa autorizada por la propia FIFA, diseñada para ofrecer boletos secundarios de forma segura.

Las autoridades también han advertido sobre estafas en sitios no autorizados o revendedores no oficiales que circulan en redes o mercados paralelos, donde los boletos pueden ser falsos o inválidos para el acceso al estadio.

Es importante recordar que contar con una entrada no garantiza la entrada al país anfitrión, ya que cada viajero debe cumplir con los requisitos migratorios y de entrada que establece cada uno de los países sede: Estados Unidos, Canadá y México.

