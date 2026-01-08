Aquiles Álvarez prende la polémica por la Selección y el futuro de la LigaPro

El alcalde de Guayaquil apuntó contra la FEF y advirtió que la crisis podría vaciar de competencia a la LigaPro

Guayaquil también habla de fútbol desde el despacho municipal. No como dirigente, no como hincha de palco, sino como testigo de una ciudad que ve caer a sus gigantes mientras otros aprenden a sobrevivir vendiendo talento. Aquiles Álvarez, ex dirigente de Barcelona y hoy alcalde, se puso la camiseta de la preocupación y soltó verdades que incomodan.

El Astillero no solo pelea contra rivales, pelea contra sus cuentas. Barcelona y Emelec atraviesan una crisis que ya no se tapa con discursos ni con camisetas nuevas. Los números no cuadran y los resultados tampoco. Y en medio de esa tormenta, aparece otro golpe: la ausencia en la Selección.

Miller Bolaños fue presentado en Emelec el pasado 11 de diciembre de 2026. Cortesía

Ni uno del Astillero, dijo Álvarez

“Ni uno de Emelec, ahí está Pedro Ortiz”, dijo Álvarez, con la frustración de quien siente que el esfuerzo no tiene recompensa. Porque en la Tri no aparecen nombres del Astillero, mientras otros clubes sostienen su proyecto desde la vitrina internacional.

El alcalde fue más allá y apuntó al sistema. “Emelec también esté atravesando problemas han bajado los números. Pregúntenle a Isaac Álvarez cómo está la economía de Liga de Quito, sufrida gracias a Dios le ha ido bien en lo deportivo y ha tenido ingresos. Pregúntele a Independiente cómo le va, le va excelente porque vende todo en la FEF. Pregúntenles cómo hacen. Porque para sostenerse también hay que tener jugadores, pero no los convocan”.

Hay cosas que no se entienden

La herida vuelve a abrirse cuando habla de nombres propios. “Sí le puedes decir a los técnicos no creo que Emelec no tenga unito que no pueda colaborar en la selección ecuatoriana de fútbol. Tengo a Pedro Ortiz (arquero). No puede ser que no me lo lleve. Barcelona no puede ser que no tenga unito. Janner, sí lo llamo y lo llevo a pasear. A Arreaga, lo sacó a dar vueltas y no pasa nada”.

Xavier Arreaga (d) fue convocado, pero no tuvo minutos en la Tri. efe

Y el futuro, según Álvarez, pinta gris. “Barcelona va a hablar con Emelec, Emelec va a hablar con Macará y todos van a decir ‘bueno, la verdad ya no hay cómo jugar. No hay campeonato. Que juegue nomás Independiente“.

El fútbol ecuatoriano se mira al espejo. Y no todos se reconocen.

