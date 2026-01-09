Expreso
Piero Hincapié, defensor ecuatoriano del Arsenal.Cortesía

Piero Hincapié: ¿Qué hay detrás de la lesión que preocupa al Arsenal?

El defensor ecuatoriano será sometido a exámenes médicos tras salir con molestias en el empate sin goles ante Liverpool

Piero Hincapié encendió las alertas en el Arsenal tras salir lesionado en el empate 0-0 ante Liverpool por la Premier League. El defensor ecuatoriano no logró completar el compromiso y ahora será sometido a exámenes médicos para descartar una posible distensión en los isquiotibiales, una lesión sensible en plena exigencia competitiva.

El zaguero tricolor fue sustituido al minuto 57 por el joven Lewis-Skelly. Aunque abandonó el campo caminando por sus propios medios, las cámaras captaron gestos de evidente molestia en su rostro. La imagen preocupó al cuerpo técnico y a la afición, considerando el rol clave que ha asumido Hincapié en la defensa londinense.

Reporte desde Inglaterra que inquieta al Arsenal

Piero Hincapié
Hincapié fue sustituido al minuto 57 durante el empate sin goles ante Liverpool, el jueves 8 de enero de 2026.Cortesía

Ryan Taylor, periodista del Daily Mirror, confirmó que el internacional ecuatoriano “se someterá a exploraciones ante el temor de una posible lesión en los isquiotibiales”. En el entorno del club existe cautela, ya que este tipo de dolencias suele requerir reposo y tratamiento especializado para evitar recaídas.

Hincapié atraviesa uno de sus mejores momentos en el Arsenal. Ha sido titular en 10 de los últimos 11 partidos y se ganó la plena confianza de Mikel Arteta, quien valora su polifuncionalidad como defensor central y lateral izquierdo. Su ausencia obligaría a modificar el esquema defensivo en un tramo decisivo del calendario.

Agenda exigente y temor en Londres

En el Emirates Stadium preocupa que la lesión se confirme, sobre todo por los compromisos inmediatos: Arsenal enfrentará a Portsmouth por la FA Cup el domingo 11 de enero y, tres días después, chocará ante Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga. La evolución de Piero Hincapié será clave para los planes del técnico español.

