Janner Corozo, de Barcelona SC a LDU: ¿Qué equipo pierde y gana más con el traspaso?

El traspaso de Janner Corozo a Liga de Quito representa uno de los movimientos de mercado más importantes de la LigaPro 2026. La venta, que incluye un contrato por tres temporadas, ayudará a oxigenar la crisis económica del Barcelona SC. En contraste, los albos sumarán a un atacante que, aunque criticado el último semestre, ‘sobrevivió’ por sus goles.

Toreros pierden gol

Las cifras lo respaldan y en el Ídolo son conscientes de ello (ver gráfico). El club se desprenderá del jugador que hizo el 27,9 % de los tantos de Barcelona SC en 2025. Además, registra un promedio cercano a 14 anotaciones por año, marca poco habitual para un extremo / mediapunta en nuestro balompié.

Su partida ahonda la incertidumbre en el ataque amarillo, que también podría quedarse sin Octavio Rivero, seguido por la Universidad de Chile. Sin incorporaciones confirmadas, la institución torera atraviesa un proceso de reestructuración en paralelo al inicio de pretemporada.

Corozo, de 30 años, viajó este jueves 8 de enero desde Guayaquil hacia Quito. Con semblante serio y concentrado en abordar su vuelo a la capital, evitó profundizar sobre los detalles contractuales. No obstante, se tomó un momento para despedirse de la hinchada y del club que lo acogió durante los últimos tres años.

“Agradecerle al Ídolo por todo lo que me dio. Esperemos que todo se dé bien en el próximo club”, expresó el futbolista, cuestionado por la afición canaria debido a reiteradas imprecisiones en meses recientes.

Ingresos por venta

El atacante formaba parte del plantel que acumula cerca de cuatro meses de salarios impagos, situación confirmada el pasado miércoles por el arquero Ignacio de Arruabarrena. Un día después, ni el guardameta uruguayo ni Corozo, enfocado en su llegada a Ponceano, asistieron a la segunda jornada de pretemporada en el Monumental.

En términos concretos, Barcelona SC obtendrá un doble alivio: evitará cancelar los sueldos pendientes del jugador y recibirá un ingreso adicional por el monto de la transferencia.

EXPRESO consultó a dos directivos para conocer si la negociación rondaba el millón de dólares. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta oficial.

Tras la salida de Corozo, Bruno Caicedo (de regreso tras su cesión en Orense), Jandry Gómez, Christian Solano y Braian Oyola aparecen como alternativas en una posición en la que al Ídolo aún le cuesta reponerse.

Albos encontraron al reemplazo de Ramírez

En Liga de Quito consideran que la llegada de Janner Corozo fortalecerá el ataque gracias a su experiencia, desequilibrio y gol.

El extremo arribará para ocupar el lugar que deja Bryan Ramírez, pieza clave en 2025, año en el que los albos alcanzaron las semifinales de Copa Libertadores y el subcampeonato de la LigaPro.

Eduardo Álvarez, director deportivo del club, resaltó el promedio goleador de Corozo y su influencia con el colectivo. “Valoramos todo lo que puede aportar al juego ofensivo”, señaló.

“Los jugadores también se imaginan en el club al que podrían llegar, qué compañeros tendrían, y eso él ya lo está evaluando. Se ve con la posibilidad de incrementar sus goles o asistencias y, ojalá, poder soñar con títulos”, acotó en entrevista radial para La Red.

Asimismo, Álvarez descartó una eventual salida de Michael Estrada rumbo a Barcelona SC. El delantero fue el máximo artillero albo en la última temporada, con 14 conquistas. “No existe ningún otro jugador involucrado en esta negociación. Contamos con Estrada para este año. Para que deje Liga, tendría que aparecer una oferta, incluso del exterior”, puntualizó.

Liga será el sexto club nacional en la carrera de Corozo, tras su paso por El Nacional, Independiente del Valle, Macará, Delfín y Barcelona SC. El cambio de entorno también podría beneficiarlo, como ya le ocurrió a Leonel Quiñónez, quien revitalizó su rendimiento desde su llegada a LDU en 2023, luego de un paso discreto por el conjunto canario.

