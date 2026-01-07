Barcelona SC inicia la pretemporada 2026 y César Farías toma fuerza como DT

El Ídolo arrancó los chequeos médicos en el Monumental con un grupo reducido de jugadores

Barcelona SC puso en marcha su pretemporada 2026 este martes en el estadio Monumental con un primer grupo de 15 futbolistas, entre ellos cinco juveniles. El inicio de los trabajos se da en medio de la incertidumbre por la búsqueda de un nuevo director técnico, tras el rompimiento de contrato con el español Ismael Rescalvo.

Primer día de trabajos en el Monumental

Desde tempranas horas el movimiento fue evidente. Los jugadores comenzaron a ingresar por el acceso del estacionamiento del sector oeste del estadio, en el sur de Guayaquil.

Entre los futbolistas nacionales que acudieron al llamado estuvieron Kléber Pinargote, Álex Rangel, Byron Castillo, Yandry Gómez, Johan García y Xavier Arreaga, Dalo Burcaram Jr., quienes formaron parte del grupo inicial que arrancó la planificación del Ídolo para la nueva temporada.

Dalo Bucaram Jr. (derecha), mediocampista torero. FRANCISCO FLORES

La presencia de los futbolistas pasó casi desapercibida para los pocos periodistas que realizaron guardia en el lugar, debido a los vidrios polarizados de los vehículos. La identificación de los jugadores se dio, en muchos casos, gracias a los comentarios de los propios guardias de seguridad.

“Ese es Johan García”, “ese carro es de Xavier Arreaga”, “ese es Jordan Medina, el chico que vino desde Esmeraldas”, se escuchaba mientras los comunicadores tomaban nota y seguían atentos al movimiento del primer día de trabajos del Barcelona SC 2026.

Oyola lidera la planificación deportiva

Uno de los últimos en arribar fue Matías Oyola, histórico excapitán del club y actual director deportivo, quien supervisó el inicio de la pretemporada. Junto a él también se incorporó el doctor Ricardo Trujillo, encargado de coordinar los chequeos médicos integrales.

Los futbolistas serán sometidos a evaluaciones traumatológicas, cardiológicas, odontológicas y antropométricas, como parte del protocolo inicial antes de entrar de lleno en los trabajos físicos.

Cronograma de pretemporada: Guayaquil y Quito

Barcelona SC realiza una práctica en el estadio Monumental. CORTESIA

Los chequeos médicos continuarán el jueves 8 de enero con el resto del plantel. Barcelona SC permanecerá entrenando en Guayaquil hasta el 13 de enero, fecha en la que el equipo se trasladará a Quito para continuar con la fase más intensa de la pretemporada.

En la capital, el plantel se concentrará en el Complejo Zakua Gardens, instalación que cuenta con canchas y gimnasio, y que fue previamente inspeccionada y aprobada por Matías Oyola. Los trabajos en Quito se extenderán hasta el 24 de enero, cuando el equipo regresará a Guayaquil para seguir con su planificación.

¿Quién será el nuevo técnico de Barcelona SC?

César Farías, entrenador venezolano de 52 años. Cortesía

Tras la salida de Ismael Rescalvo, el nombre que toma fuerza para asumir la dirección técnica de Barcelona SC es el del venezolano César Farías. El estratega cuenta con amplia experiencia en el fútbol sudamericano y ya dejó huella en el balompié ecuatoriano.

Farías tuvo su último paso como entrenador de Júnior de Colombia y, en Ecuador, fue director técnico de Aucas, club con el que se consagró campeón de la LigaPro en 2022, logrando el primer título nacional en la historia de la institución.

Además, es recordado por su paso por la selección de Venezuela, a la que clasificó por primera vez a unas semifinales de Copa América (2011). Su posible llegada genera expectativa en la hinchada amarilla, que aguarda una definición oficial en los próximos días.

