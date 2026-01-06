¿Se repite el fantasma del 2009? El drástico plan de Barcelona SC para este 2026

Expertos señalan que se debe priorizar la reducción de gastos, sin descuidar lo futbolístico

Barcelona encara una temporada 2026 con problemas económicos y una tensa relación entre el plantel y la directiva.

Que el equipo más popular del Ecuador esté obligado en 2026 a ‘arroparse hasta donde alcance la sábana’, con el riesgo de prolongar su sequía de títulos por un año más (no es campeón desde 2020), genera malestar entre exdirigentes y exjugadores de Barcelona. No obstante, coinciden en que la directiva que preside Antonio Álvarez debe priorizar una campaña económicamente austera, para “no repetir la historia de 2009”.

El antecedente inmediato se remonta al 2008, cuando el fallido equipo de los 10 millones de dólares, el más caro del torneo nacional, ni siquiera logró clasificar al repechaje de la Copa Libertadores, lo que desencadenó un derrumbe financiero.

Como consecuencia, el Ídolo se vio obligado a reducir drásticamente su presupuesto: rescindió contratos elevados, apostó por futbolistas juveniles y reforzó el plantel a mitad de temporada con incorporaciones puntuales como Matías Oyola y Juan Samudio. Esa fórmula permitió evitar el descenso en la última jornada del campeonato.

Alfonso Harb, expresidente de Barcelona, hoy es analista político y comentarista de fútbol. archivo

Alfonso ‘Pocho’ Harb, quien asumió la presidencia de la Comisión de Fútbol canaria en el segundo semestre de 2009, advirtió a EXPRESO que en la campaña 2026 se podría repetir un escenario similar si no se toman los recaudos necesarios.

Y las señales ya empiezan a sentirse. Barcelona iniciará este miércoles 7 de enero de 2026 la pretemporada con los chequeos médicos en medio de problemas económicos, sin rastros de posibles refuerzos y con una relación tensa entre el plantel y el presidente.

“El panorama no genera mayor expectativa ni entusiasmo. Espero que Barcelona tenga suerte y pueda salir adelante, aunque, desde el análisis futbolístico, veo muy reducidas las probabilidades de éxito, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores”, analizó Harb.

Agregó que si el club no logra manejar condiciones similares a las de los equipos finalistas de América en 1990 y 1998, o a los campeones nacionales de 2012, 2016 y 2020, “será difícil repetir actuaciones de ese nivel”.

En ese contexto, enfatizó que los dirigentes, conscientes de la crisis económica, “tienen que medir los gastos y evaluar si el presupuesto actual es sostenible o si, como aparentemente han señalado, será necesario reducirlo”.

Con la opinión de Harb coincidió Mike Rodríguez. El exvolante, integrante de la camada de juveniles toreros en 2009, resaltó la necesidad de que Barcelona este año priorice el aspecto económico, “sin descuidar lo futbolístico”, por supuesto.

Mike Rodríguez, exvolante del Barcelona SC entre 2006 y 2011. Archivo / EXPRESO

Rodríguez añadió que será clave cumplir con las mensualidades y observar el rendimiento de un plantel con “jugadores jóvenes pero con experiencia”, como Álex Rangel, Gustavo Vallecilla, Yandry Gómez y Johan García.

¿Qué debe hacer Barcelona SC?

Harb manifestó que Barcelona necesita reducir costos en su plantilla sin sacrificar calidad, además de generar recursos para “ponerse al día con los jugadores”.

“En lugar de contratar ocho futbolistas que consuman mensualmente 70.000 dólares, es preferible traer dos o tres jugadores de jerarquía que, en conjunto, representen un costo de 50.000 dólares”, planteó.

El ahora comunicador señaló que los refuerzos deben concentrarse principalmente en el medio campo y la defensa, mientras que el resto del plantel debería completarse con futbolistas juveniles.

Por último, remarcó la importancia de no ceder ante las exigencias habituales de algunos entrenadores, que suelen pedir tres jugadores por posición.

“Se puede tener una plantilla de 15 jugadores de nivel altamente competitivo. De ahí, de ocho a diez jugadores de un nivel un poco más bajo. Y completar para tener los 30 con jugadores de cantera que incluso tengan la oportunidad de jugar”.

