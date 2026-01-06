Liga de Quito se refuerza con una de las figuras de la LigaPro

Liga de Quito anunció a su primer refuerzo para 2026 como regalo de día de reyes. Fue el mejor asistidor de la LigaPro 2025

Liga de Quito sumó su primer refuerzo con el talento del volante Alejandro Tobar.

Liga de Quito tuvo este martes 6 de enero su regalo de reyes con la incorporación del volante Alejandro Tobar, quien tuvo una destacada actuación con el Deportivo Cuenca en la LigaPro de la temporada 2025.

El Rey de copas anunció la llegada de su primer refuerzo con el que busca tener una mayor generación de juego en labores ofensivas. Tobar cerró el 2025 con el registro del jugador con mayor asistencias en el torneo local (12) en 40 partidos, en los que también marcó 12 tantos, siendo el goleador del Expreso Austral.

Además, el volante fue designado como el mejor futbolista de la LigaPro por el portal Sofascore, con un puntaje de 7,43 sobre 10, lo que fue el sello de una temporada soñada tras no tener mayor actividad en su paso por Aucas, Independiente Juniors, y Atlético Huila, de Colombia.

El rayo ⚡️ tiene unas palabras para ustedes, liguistas 🫵



¡Un solo equipo, LIGA! 🤍 pic.twitter.com/eDc6nZV2uz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

Previo a su gran desempeño con el Cuenca, Tobar tuvo también una buena campaña con el Imbabura, que consiguió el ascenso a la Serie A, y que hizo que Independiente del Valle lo lleve a sus filas.

“Es un orgullo vestir la camiseta del rey de copas y voy a ir con la ilusión de ser campeón”, afirmó el nuevo ‘cerebro’ de los universitarios.

Más refuerzos para los albos

Luis Segovia regresa al país tras dos temporadas en el fútbol brasileño. arCHIVO / EXPRESO

Tras cerrar el arribo de Tobar, la directiva de Liga de Quito anunció la incorporación del zaguero Luis Segovia, que desde 2023, tras su salida de Independiente del Valle, con el que fue campeón de la Copa Sudamericana, no ha logrado regularidad en los equipos brasileños Botafogo y Clube de Regatas Brasil, y también en el RWD Molenbeek, de Bélgica.

En el ataque, los azucenas apuntan a Janner Corozo, quien tiene contrato con Barcelona SC y busca una salida del cuadro amarillo. En los diálogos también han aparecido los nombres de Alexander Alvarado y Michael Estrada como posibilidad de cambio por Corozo.

Entrega especial completada 👑✅



¡Bienvenido Sego! 🫡 pic.twitter.com/pnA84uLA4M — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

La nueva 'armadura' de Liga de Quito

La U también hizo oficial este martes 6 de enero los uniformes que lucirá en la nueva campaña. El titular mantiene el color blanco como predominante con las mangas azules. Los alternos son celeste, y negro con detalles rojos.

Vibra de Reyes 👑 , vibra de gloria. pic.twitter.com/xqh7Hmw3dz — LDU Oficial (@LDU_Oficial) January 6, 2026

