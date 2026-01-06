Ariana Altuve y Leonardo Campana: ¿terminaron su relación?

La influencer Ariana Altuve y el futbolista Leonardo Campana se consolidaron en los últimos años como una de las parejas más visibles de la farándula ecuatoriana. Sin embargo, todo indica que la relación, que se extendió por cerca de tres años, habría llegado a su fin en las últimas semanas de 2025.

Las especulaciones surgieron tras una publicación realizada por la propia Altuve en TikTok, plataforma en la que suele compartir contenidos de carácter personal, a diferencia de su perfil de Instagram, en el que es más profesional. Con más de 47 mil seguidores en esa red social, la creadora de contenido utilizó ese espacio para comunicar, a su manera, un mensaje que fue interpretado como una señal de ruptura con el delantero del New England Revolution.

En el video, publicado el pasado 3 de enero, Ariana escribió: “Hoy es un día histórico, Venezuela libre y yo también”. La frase fue rápidamente asociada por sus seguidores con el cierre de una etapa sentimental. Entre los comentarios destacó el de su hermana, Isabella Altuve Simon, quien escribió: “¡Brillas! Qué lindo es cuando Dios sabe lo que cada uno merece y hace cosas extraordinarias para que seas feliz”. Para muchos usuarios, este mensaje reforzó la idea de una separación definitiva.

En la sección de comentarios, los seguidores expresaron dudas y mensajes de apoyo, animándola a iniciar el 2026 enfocada en su bienestar. Otros señalaron que el distanciamiento entre Altuve y Campana ya era perceptible semanas atrás e incluso vincularon al futbolista con la Miss Universo 2024 Victoria Kjær Theilvig, señalada por algunos usuarios como una posible nueva relación del deportista.

Cabe recordar que Victoria Kjær Theilvig fue invitada por la familia Campana para asistir a la inauguración de la primera torre del proyecto inmobiliario Grand Bay, desarrollado por el empresario Pablo Campana, padre del futbolista.

Otro elemento que reforzó las especulaciones fue que ambos dejaron de seguirse en Instagram. No obstante, las publicaciones y campañas conjuntas realizadas durante su relación permanecen visibles en sus perfiles.

Así es Ariana Altuve

Ariana Altuve es una creadora de contenido ecuatoriana que ha ganado notoriedad en redes sociales por compartir aspectos de su vida cotidiana, moda y bienestar. En los últimos años, también ha utilizado sus plataformas para visibilizar el síndrome de ovario poliquístico, condición que padece y sobre la cual ha hablado abiertamente en diferentes medios, con el objetivo de generar información y acompañamiento para otras mujeres. Su enfoque combina experiencias personales con mensajes de autocuidado y salud femenina.

