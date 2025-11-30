Ariana Altuve: Sus consejos de moda, bienestar y vida con SOP

De la moda al autocuidado, conoce la filosofía de Ariana Altuve. Descubre sus consejos para un estilo de vida equilibrado

Si tuviera que definir el estilo de Ariana Altuve en tres palabras, ella misma lo resume: versátil, básico y con detalles que marcan la diferencia. Pero si cree que solo se trata de ropa, se equivoca. Detrás de cada outfit hay una filosofía de vida que prioriza la comodidad, la conciencia y el bienestar integral. Ella comparte no solo sus tips de moda, sino también su enfoque sobre la salud y el autocuidado.

Su secreto para un look que marque la diferencia

Ariana señala que un vestuario básico cobra vida con unas buenas joyas o una cartera especial. “Las joyas siempre elevan el outfit”, dice con seguridad. Su inspiración la encuentra en redes como Pinterest, pero también en las temporadas del año.

En cuanto a la indumentaria, ahora mismo su debilidad son los pantalones con siluetas especiales, esas piezas que “salen un poquito de lo común” y le dan personalidad a todo el conjunto. “Me gusta encontrar una pieza que resalte más que las otras”, explica. “Eso hace todo el cambio”. Para esta Navidad quiere seguir ese mismo camino “Este año quiero algo cómodo y que se sienta auténtico a mi estilo”.

El apoyo al talento colombiano

Uno de sus recuerdos más especiales fue cuando vistió exclusivamente marcas colombianas en Colombiamoda. Para ella, fue significativo porque así apoyaba el talento local. “Cada prenda tenía muchísimo significado”, recuerda con entusiasmo. Entre sus marcas favoritas está Maygel Coronel, cuyos vestido nunca le fallan. “Sé que cualquier diseño que me ponga me va a ver bien”, comenta. También valora el apoyo mutuo entre diseñadores colombianos: “Admiro que todos tienen mucho apoyo entre sí”.

Reconoce los desafíos de manejar su tiempo cuando su trabajo no tiene horarios fijos. “Trato de ponerme límites”, comparte. “Trabajo hasta una hora establecida; después de eso, me reservo ese tiempo para mí”. Esta estructura le da equilibrio mental Para el estrés, practica técnicas de respiración “A veces estamos tan ocupados que no nos tomamos un tiempo para respirar profundo”.

Bienestar sin obsesiones: Su enfoque para una vida equilibrada

En su rutina de ejercicios, Ariana sigue una regla: escuchar a su cuerpo. Se mantiene activa cinco días a la semana, con sesiones que alternan entre pesas y caminatas suaves. “Nunca me exijo más de lo que mi cuerpo puede”, afirma. Prefiere entrenar por las mañanas, pero si el trabajo se lo impide, no se agobia. En ese caso, busca un momento por la tarde para caminar o simplemente respirar. Para ella, ese tiempo de desconexión personal vale más que cualquier rutina intensa. “El ejercicio es esencial, pero más importante es tomarte ese tiempo para ti”, reflexiona.

Ariana vive con síndrome de ovarios poliquísticos y lo comparte con naturalidad. Aprendió que compararse con otras personas no conduce a nada. “Cada cuerpo es un mundo”, explica. Su enfoque se centra en escucharse a sí misma y hacer lo que le funcione, sin dejarse influir por lo que digan las redes sociales. “Las redes muestran a alguien con tal rutina o tal dieta, pero la verdad es que cada cuerpo es diferente”. Su consejo para otras mujeres es claro: “Dale tiempo. Lo más difícil y lo que más importa es entenderlo y cuidarlo como corresponde”.

En el ámbito de la alimentación, huye de las dietas estrictas. Prefiere los alimentos naturales y adapta su consumo a su ciclo menstrual. Le molesta que aún exista quien satanice las grasas o los carbohidratos: “Nuestro cuerpo necesita la grasa buena y los carbohidratos también. Si no los consumes, las hormonas se alteran”, explica con convicción. “Hacer dieta no es solo dejar de comer, sino mantenerte saludable”.

Cada mañana, su ritual comienza con unos minutos de exposición al sol. “Salgo al sol sin ningún tipo de protección para que me dé los rayos por un tiempo”, describe. Luego, continúa con su rutina de skincare, donde el bloqueador solar es el producto primordial. “Mucha gente cree que con ponérselo una vez al día es suficiente, pero no”, aclara. “El bloqueador diario, siento que es infaltable”.

Sus secretos de Bienestar

Preferencias de moda y estilo personal: Sus esenciales de bolso siempre incluyen gotas para los ojos (debido al uso de lentes de contacto) y un labial. Además, en su armario predominan los jeans de tiro alto y los sweaters básicos. También evita los labiales de color intenso; su elección favorita son los tonos rosas suaves.

Sus esenciales de bolso siempre incluyen gotas para los ojos (debido al uso de lentes de contacto) y un labial. Además, en su armario predominan los jeans de tiro alto y los sweaters básicos. También evita los labiales de color intenso; su elección favorita son los tonos rosas suaves. Dinámica de pareja y estilo: Reconoce que su estilo personal es muy diferente al de su pareja, Leonardo Campana, jugador de fútbol de New England, Estados Unidos. A pesar de sus diferencias estéticas, siempre se piden opinión para eventos conjuntos, apoyándose mutuamente en sus elecciones al vestir.

Reconoce que su estilo personal es muy diferente al de su pareja, Leonardo Campana, jugador de fútbol de New England, Estados Unidos. A pesar de sus diferencias estéticas, siempre se piden opinión para eventos conjuntos, apoyándose mutuamente en sus elecciones al vestir. Salud y aprendizajes personales: Uno de sus descubrimientos más significativos fue comprender el impacto de la insulina en su cuerpo, no solo a nivel físico sino también mental.

Uno de sus descubrimientos más significativos fue comprender el impacto de la insulina en su cuerpo, no solo a nivel físico sino también mental. Rutina de cuidado de la piel: Cuando debe usar maquillaje intenso, lo contrarresta con mascarillas LED para ayudar a regenerar la piel. Prioriza activamente los momentos en los que su piel está libre de maquillaje para permitirle “respirar”.

