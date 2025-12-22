Amagua: “Se unieron dos factores: un daño y una alta demanda de agua en Mocolí”

EXPRESO dialoga con Leonardo Defilippi, director jurídico de Amagua en torno a la problemática del agua en Mocolí

Amagua atribuye la crisis de agua en la isla Mocolí a la rotura de una tubería matriz y al aumento del consumo por el crecimiento urbano y las altas temperaturas. La empresa descarta compensaciones económicas.

¿Qué pasa en Mocolí, por qué presenta estos problemas una de las zonas con más alta plusvalía del país?

También se trata de un tema bastante aislado, en el sentido de un daño que se registró la semana pasada en una tubería matriz que abastece a este sector. El incidente generó una disminución temporal del caudal hacia Mocolí; el daño fue atendido, se le dio solución, pero corroboró a que haya un desabastecimiento en la zona que generó este inconveniente en la ciudadanía. Aparte de esto, al día de hoy, Samborondón es uno de los puntos de mayor desarrollo a nivel nacional, genera un reto estructural ya que el crecimiento sostenido de estos proyectos inmobiliarios y el desarrollo poblacional de la zona sumado a las condiciones climáticas, días de mayor calor del año, han incrementado el consumo diario del agua, ha aumentado significativamente la demanda. Puede generar variaciones especialmente en las horas pico de consumo, estos dos factores se unieron. No se trata de falta de gestión de parte de la empresa, estamos trabajando para responder la creciente necesidad

¿Me dice que obedece a un daño estructural y a mayor demanda de consumo de agua?

Correcto, sí, fue un escenario en el que se unieron estos dos factores que ya de por sí tienen una alta demanda de agua potable en el sector que en las horas pico, sumado al tema climático, sumado al daño pues genero este desabastecimiento, pero estamos dándole prioridad y trabajando.

Tengo casos que denuncian esta problemática desde hace años. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Se limitan a tanqueros?

Ya venimos aplicando medidas operativas para mitigar impactos en determinadas horas que sabemos de alto consumo. Primero, tenemos la recuperación de las cisternas durante la noche y madrugada, de ahí optimizaron de sistema de bombeos, coordinación directa con cada una de las urbanizaciones y aparte el abastecimiento gratuito mediante tanqueros. Nos encontramos tomando las medidas requeridas para mantener el flujo y abastecimiento de agua las 24 horas del día.

¿La ciudadanía tendrá alguna compensación económica?

No ha habido pérdida de agua, pérdidas económicas; todos los tanqueros son gratuitos entonces no existe un factor de compensación económica ni de por medio, no se esta cobrando factores adicionales.

Hay residentes que están pagando 50, 60 dólares para abastecerse.

Es importante entender que no es la totalidad de Mocolí, son las urbanizaciones que se encuentran más lejanas a la red de abastecimiento y, segundo, un evento muy particular; son situaciones incómodas, hemos socializado.

Tanquero por Mocolí. MIGUEL CANALES

¿Cuándo no veremos tanqueros en Mocolí?

La idea de evitar tanqueros en estas semanas, terminado el oleaje de calor, y vuelva a la normalidad y medidas preventiva. Es decir, esperamos que esta situación se regularice en el primer semestre del próximo año, mejore significativamente con los trabajos que vamos a realizar.

