Remesas y envío de paquetes alcanzan récord por migrantes

Ecuador proyecta récord de $ 7.400 millones en remesas para 2025. Los paquetes de “migrantes” incrementan exponecialmente

Para miles de familias ecuatorianas, 2025 ha significado más dinero en el bolsillo y más paquetes en la puerta. Los migrantes no solo están enviando cantidades récord de remesas, sino también una avalancha de encomiendas.

Ecuador recibió $3.724 millones en remesas durante el primer semestre de 2025 ($1.724 millones en el primer trimestre y $2.000,5 millones en el segundo), siendo este último el mayor monto trimestral desde que el Banco Central del Ecuador (BCE) inició su registro en 1993.

De mantenerse esta tendencia, el analista económico Santiago Mosquera proyecta que las remesas cerrarán el año entre $7.300 y $7.400 millones, equivalentes al 5,6% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que marcaría un nuevo récord histórico para el país.

La magnitud de estas cifras revela la creciente dependencia estructural de Ecuador hacia sus migrantes. Pablo Hidalgo, analista de la UIDE, dimensiona el fenómeno: “Más del 20% de la liquidez del sistema proviene de las remesas”. En una economía dolarizada donde no se puede imprimir moneda, estas transferencias se han convertido en el segundo mecanismo más importante para obtener divisas, después de las exportaciones.

El incremento responde a múltiples factores convergentes. Miguel Ruiz, economista, explica que el aumento fundamental se debe a “una salida masiva de ecuatorianos al exterior” en los últimos años. Sin embargo, el catalizador inmediato fue la amenaza fiscal: “El anuncio del gobierno de Trump de poner un impuesto lo que hace es adelantar un poco ese envío de remesas”, explicó sobre el gravamen del 1% para 2026, explica el experto.

José Hidalgo, de Cordes, confirma esto: “algunos migrantes se vieron en la urgencia de adelantar sus envíos ante la posibilidad de que recayeran nuevos gravámenes”. Esta dinámica explica por qué Estados Unidos concentra el 76,8% del flujo ($1.535,4 millones), seguido distantemente por España (14,1%) e Italia (2,1%).

Hidalgo advierte que las explicaciones del incremento “estarían más en los países de origen que acá en el Ecuador”, reflejando dinámicas externas que escapan al control local.

Más paquetería que mandan los ecuatorianos

Ecuador experimenta un fenómeno paralelo espectacular: los paquetes enviados por migrantes explotaron 12.156% en un año, es decir 122 veces más, saltando de 1.412 en noviembre de 2024 a 173.152 en el mismo mes de 2025.

Luis Avilés, experto en aduanas, identifica cuáles podrian ser las causas: la nueva categoría G para migrantes, al inicio estaba mal socializada y ahora es más utilizada, pero no solo por personas migrantes, ya que existe por esta modalidad se esté evandiendo el arancel de $20 al 4x4. “Los que antes enviaban por categoría B, lo están desviando a la G como migrantes”, analiza.

Sin embargo no todos los expertos coinciden con este criterio. Miguel Ruiz ofrece una perspectiva económica familiar: “siempre va a ser más económico traer la mercadería” desde el exterior, para abaratar los costos locales. Para las familias, los envíos de “calzado, ropa, tecnología, celulares y repuestos” representan “una ayuda.

Mosquera lo vincula el boom con la migración masiva real: “se están viendo los efectos” de la diáspora de años anteriores.

Sin embargo, el contraste es revelador: mientras los paquetes “no migrantes” cayeron 56% por el impuesto 4x4, los clasificados como de migrantes se dispararon, evidenciando tanto crecimiento real de la diáspora como posibles irregularidades aduaneras.

El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) aclara que “el incremento en los envíos registrados bajo la Categoría G (beneficiarios migrantes) puede atribuirse a varios factores concurrentes dentro del marco normativo aduanero vigente”.

La entidad explica que esta categoría está “diseñada para facilitar el acceso de ecuatorianos en el exterior al envío de paquetes personales mediante un procedimiento simplificado”, lo que naturalmente genera “un desplazamiento hacia categorías exentas o con menor carga tributaria” cuando se modifican otros regímenes.

Además, la Categoría G permite montos mayores para migrantes, equivalentes a un sueldo básico sin límite de cupo, lo que amplía significativamente las posibilidades de envío respecto a otras modalidades.

Una de las sorpresas de este año ha sido la diversificación del mapa migratorio ecuatoriano. Mosquera detecta que “comienzan a llegar remesas de Canadá“, que aportó $9,1 millones (0,5% del total) en el segundo trimestre, como consecuencia de que “el esquema migratorio en Estados Unidos se ha vuelto mucho más complicado”.

A diferencia del flujo irregular hacia Estados Unidos, Canadá ofrece vías legales estructuradas. Hidalgo explica que este país mantiene “un programa superfuerte de migración” con procesos de selección técnica donde “muchos ecuatorianos salieron favorecidos”.

