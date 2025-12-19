Fusarium R4T: crece la preocupación por el invierno, pero la exportación sigue segura

Expertos y autoridades insisten en que el hongo no se transmite por la fruta y que la exportación de banano está garantizada

Los protocolos de bioseguridad que se llevan en la zona donde hay Fusarium Raza 4 Tropical, un ensayo antes de que llegue el hongo.

No se mueve, no vuela, no hace ruido. Vive debajo de la tierra y espera. El Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical no irrumpe de golpe: se infiltra. Permanece oculto en el suelo, paciente, hasta encontrar el vehículo perfecto para expandirse. Ese vehículo, hoy, tiene nombre propio: el agua.

Te invitamos a leer: Emergencia por Fusarium R4T: ¿Subirá el precio del banano en los mercados?

La inquietud crece entre los productores de banano. El invierno está por empezar y con él surge un riesgo adicional. Un estudio de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) desnuda una realidad preocupante: no todos los agricultores aplican de forma adecuada las medidas de bioseguridad.

La mayor amenaza no está en los puertos ni en los mercados internacionales. Está dentro del país. “El riesgo real está en la propagación interna”, advierte a Diario EXPRESO José Antonio Hidalgo, presidente de la AEBE. Por eso, desde el sector privado y gremial, la consigna es clara: bioseguridad finca por finca, entendida como una responsabilidad directa del productor para proteger su patrimonio.

Los datos explican la urgencia. Un estudio aplicado a más de 1.500 productores revela que los pequeños productores apenas alcanzan un 33 % de cumplimiento general de prácticas de bioseguridad. Cuando se mide el cumplimiento estricto y sostenido, la cifra cae a apenas el 7 %. Una brecha que genera una peligrosa ilusión de protección.

RELACIONADAS Productores alertan retrasos y temen por el avance del Fusarium en banano

“El agua mueve al Fusarium”, explica Freddy Magdama, investigador del CIBE y de la Espol, ingeniero agrícola y doctor en fitopatología. Santa Rosa, en la provincia de El Oro es una zona inundable y las lluvias pueden convertirse en aliadas involuntarias del patógeno si no se toman medidas adicionales. “Ese es un tema bastante preocupante”, admite.

Erradicar el material infectado es apenas el primer paso. Luego vendrán decisiones más complejas: obras de contención, muros, drenajes y estrategias para evitar que el agua arrastre el hongo fuera del perímetro afectado. Todo dependerá de los niveles freáticos y de la intensidad de las lluvias. Nada puede dejarse al azar.

Por eso, Magdama insiste en la vigilancia constante: monitorear las zonas aledañas, observar los meses siguientes y detectar cualquier brote fuera de la finca original que indique que el patógeno logró escapar. La pregunta no es solo si está contenido hoy, sino si seguirá estándolo cuando el agua empiece a correr.

La alerta del hongo en El Oro

La confirmación oficial de que el hongo está en Ecuador llegó el 18 de diciembre de 2025, sin estridencias, pero con el peso de una amenaza largamente anunciada. Agrocalidad informó que, tras completar los análisis de laboratorio y la cascada diagnóstica establecida, se confirmó la presencia del Fusarium R4T en una finca de aproximadamente siete hectáreas, en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro. Las plantas mostraron síntomas claros, se activaron pruebas moleculares y ensayos de patogenicidad, y solo entonces llegó el veredicto técnico: el hongo ya estaba en territorio ecuatoriano.

IVA al 8% en feriado de Año Nuevo en Ecuador: la lista de servicios con descuento Leer más

Para quienes llevan años siguiendo el tema, la noticia no fue una sorpresa. “No era un si, sino un cuándo”, resume Hidalgo. La respuesta del país, insiste, ha sido clara desde el inicio: “La estrategia del Ecuador se basa en contención y continuidad, no en negar el riesgo ni en cerrar el comercio”.

El primer mensaje fue decisivo para los mercados internacionales: el Fusarium R4T no se transmite por la fruta. La evidencia científica y los protocolos internacionales son contundentes: el hongo se propaga a través del suelo, el agua, las herramientas, el material vegetal y el movimiento humano. No viaja en el racimo que cruza fronteras. Esa precisión técnica sostiene hoy la confianza comercial.

De inmediato, el Estado activó el Plan Nacional de Contingencia: cuarentena focalizada, cordones fitosanitarios, control estricto de la movilidad de personas, equipos y plantas, y vigilancia técnica permanente. La lógica es clara: contener el brote en territorio, demostrar control sanitario y mantener la credibilidad del Ecuador como proveedor confiable de banano.

No se trata solo de dinero. Existe una brecha técnica y cultural. Muchos productores creen saber más de lo que realmente saben sobre el Fusarium R4T, lo que reduce la adopción efectiva de medidas. Por eso, la respuesta -insiste Hidalgo- no es culpar, sino acompañar: capacitación continua, brigadas técnicas, protocolos claros y apoyo directo en campo.

La enfermedad fue detectada en una finca de la provincia de El Oro. Archivo / Expreso

La experiencia internacional deja otra lección incómoda: la bioseguridad básica no es cara; lo caro es no aplicarla. Pediluvios, desinfección de herramientas, control de visitas, señalización y cercas vivas tienen costos relativamente bajos si se los compara con la pérdida total de una finca. Más aún cuando se considera que el hongo puede permanecer en el suelo durante décadas. Además, estos costos ya estaban incorporados en el Precio Mínimo de Sustentación del banano desde la primera alerta regional.

En medio del debate público surgieron cuestionamientos sobre una supuesta falta de transparencia. Hidalgo es enfático: no hubo ocultamiento deliberado. En fitosanidad existe una diferencia clave entre casos sospechosos y casos confirmados. Comunicar sin respaldo técnico genera alarma innecesaria y no mejora la respuesta. Los protocolos establecen que la información se haga pública cuando existe confirmación, mientras las medidas de contención se activan de inmediato, como ocurrió en este caso.

Ecuador, subraya, no improvisó. Desde 2021 el Fusarium R4T fue declarado prioridad nacional. Se elaboraron protocolos, se realizaron simulacros, se construyeron mapas de riesgo y se activó la vigilancia territorial incluso antes de la sospecha actual. Gestionar una amenaza fitosanitaria no es un acto mediático: es un proceso técnico, silencioso y constante.

Hoy, el hongo sigue ahí, invisible bajo el suelo. La diferencia entre una alerta contenida y una crisis expandida se jugará en los próximos meses, cuando llegue el invierno y el agua busque su camino. La respuesta ya no se medirá en comunicados, sino en botas desinfectadas, drenajes bien hechos y decisiones diarias en cada finca.

En el banano ecuatoriano, la batalla no se libra solo en los puertos ni en los mercados. Se libra, gota a gota, en la tierra que se pisa.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE ´PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ