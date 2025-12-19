FMI aprueba desembolso de $ 630 millones para Ecuador tras cumplir metas fiscales

El organismo multilateral destacó el cumplimiento de metas fiscales y el sólido desempeño económico del país.

Ecuador mantiene un programa de crédito de Servicio Ampliado (SAF), vigente desde mayo de 2024.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 18 de diciembre un nuevo desembolso de $630 millones para Ecuador. Esta decisión llega después de que el país completó exitosamente la cuarta revisión del acuerdo crediticio vigente desde mayo de 2024.

El multilateral destacó que Ecuador cumplió todos los criterios cuantitativos de desempeño previstos para octubre de 2025. Este reconocimiento refleja el avance del gobierno de Daniel Noboa en las reformas fiscales y estructurales que se habían negociado previamente con el FMI.

Con esta aprobación, Ecuador habrá recibido $3.300 millones de los $5.000 millones totales del programa, que se extenderá hasta 2028. Se trata del último desembolso programado para 2025 dentro de este marco de cooperación financiera.

La recuperación económica ecuatoriana continúa superando las expectativas del FMI, que proyecta un crecimiento del 3,4% para este año. Esta expansión se sustenta en el fortalecimiento de la demanda interna y el récord histórico de exportaciones no petroleras registrado en los últimos meses.

Nigel Clarke, director general adjunto del FMI, resaltó que las autoridades ecuatorianas han implementado reformas de alta calidad tanto en ingresos como en gastos públicos. Estas medidas mantienen el compromiso de fortalecer la posición fiscal del país mientras protegen a los sectores más vulnerables.

FMI: Sobre deuda pública ecuatoriana

El organismo destacó que la deuda pública mantiene una trayectoria firme de reducción. Esta tendencia facilitará eventualmente la reincorporación de Ecuador a los mercados internacionales de capitales, permitiendo el retorno al financiamiento mediante bonos soberanos por primera vez desde 2020.

Sin embargo, el FMI advierte que persisten riesgos significativos para la economía nacional. La volatilidad de los precios petroleros y la inestabilidad de los mercados financieros internacionales representan los principales desafíos en el corto plazo.

Las autoridades, dijo, trabajan actualmente en atraer inversión privada hacia sectores estratégicos como minería, hidrocarburos y energía. Paralelamente, se enfocan en mejorar la gobernanza y fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico nacional.

El programa también contempla la expansión del suministro eléctrico y el mejoramiento de la preparación ante desastres naturales. Según el comunicado oficial, un avance decisivo en estas reformas generará crecimiento sustancial a mediano plazo en beneficio de todos los ecuatorianos.

