FMI: Ecuador recibirá $ 620 millones tras cumplir metas establecidas en el acuerdo

El organismo multilateral aprobó la cuarta revisión del programa de crédito. El directorio debe ratificará el desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el martes 2 de diciembre que alcanzó un acuerdo técnico con Ecuador para completar la cuarta revisión del programa del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que permitirá al país acceder a un nuevo desembolso de $ 620 millones una vez que el directorio del organismo ratifique el acuerdo y se confirmen los compromisos financieros de los socios internacionales.

El equipo técnico del FMI fue liderado por Patrizia Tumbarello, quien mantuvo conversaciones remotas y presenciales con autoridades ecuatorianas entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. A través de un comunicado, el multilateral informó que durante estas reuniones se evaluó el cumplimiento de las metas pactadas en el marco del programa de $ 5.000 millones vigente desde mayo de 2024.

Con este cuarto desembolso, Ecuador habrá recibido $ 3.320 millones del total del crédito del SAF. Los tres desembolsos anteriores sumaron $ 2.700 millones. El directorio del FMI emitirá su pronunciamiento final sobre esta revisión en las próximas semanas, informó Tumbarello.

El programa SAF fue firmado por el Gobierno de Daniel Noboa en abril de 2024 y tiene una duración de 48 meses. El acuerdo establece metas específicas que el país debe cumplir para acceder a cada desembolso, incluyendo el aumento de ingresos y la reducción del gasto para lograr un menor déficit fiscal.

Ecuador cumplió todas las metas

Ecuador cumplió con todos los criterios de ejecución cuantitativos correspondientes a octubre de 2025, según el comunicado del FMI difundido el 2 de diciembre. El organismo destacó que el Gobierno ha logrado avances significativos en la implementación del plan de reformas estructurales respaldado por el programa de financiamiento.

Además de cumplir con los criterios cuantitativos, Ecuador también cumplió todas las metas indicativas de las que se dispone de datos. El FMI valoró que el Gobierno "tomó medidas firmes para fortalecer la sostenibilidad fiscal y los colchones de liquidez y proteger a los más vulnerables".

Según Tumbarello, estas medidas han mejorado las condiciones de liquidez y los depósitos del Gobierno. Las reformas adoptadas se han enfocado en salvaguardar la estabilidad financiera, reforzar la gestión de gobierno e impulsar la inversión privada y un crecimiento generador de empleo.

Economía repuntó

Tumbarello destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país repuntó con fuerza en los tres primeros trimestres del año, impulsado por la recuperación de la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones no petroleras. La lideresa del equipo técnico señaló que el buen estado de las reservas internacionales se apalanca en el superávit de cuenta corriente.

"Pese al descenso de los precios del petróleo, la economía ha mostrado una notable resiliencia", subrayó la funcionaria del FMI en el comunicado oficial. El organismo también resaltó que la liquidez del sistema financiero continúa impulsando el crecimiento del crédito en el país.

"Las acciones de las autoridades están ayudando a afianzar la estabilidad macroeconómica y financiera, salvaguardar la dolarización, afianzar la sostenibilidad fiscal y proteger a los grupos vulnerables", comentó la lideresa del equipo técnico del FMI. Agregó que se prevé que estas medidas respalden un crecimiento económico más fuerte e inclusivo para Ecuador.

