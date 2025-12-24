El Nacional suma aliado para iniciar reestructuración tras el descenso a la Serie B

El Nacional selló un acuerdo de inversión con NEF que incluye asumir los pasivos y la gestión administrativa y deportiva

Ricardo Cajas (i), presidente de El Nacional, y Oswaldo Paredes (d), representante de NEF, firmaron el acuerdo.

El Nacional inicia lo que espera sea una nueva etapa en su historia. Tras consumarse el descenso a la Serie B, como consecuencia de una profunda crisis económica y administrativa, el club militar anunció un acuerdo de inversión con la empresa NEF Naniecheandia, con el objetivo de encaminar un proceso de reestructuración integral y sentar las bases de su renacer institucional y deportivo del Rojo.

Ricardo Cajas, presidente de El Nacional, calificó el anuncio, realizado este miércoles 24 de diciembre, como “un regalo para la hinchada” y reconoció que los problemas financieros y estructurales acumulados por varios años llevaron al club a un punto límite.

“El descenso marcó un punto de inflexión. El club necesita un giro estructural en su organización, basado en responsabilidad financiera y una visión de largo plazo”, señaló el directivo que asumió el mando tras la renuncia de Marco Pazos.

Explicó que el directorio optó por un acuerdo de inversión con NEF, sustentado en el orden financiero, la transparencia administrativa y la búsqueda de la excelencia deportiva, sin que ello implique perder el control institucional.

“Se trata de proteger el futuro del club. Esta es una solución a largo plazo, un proceso que nos tomará al menos una década”, enfatizó.

NEF se hará cargo de los pasivos de El Nacional

El Nacional tiene varias deudas pendientes que hicieron que descienda a la Serie B. ARCHIVO

Oswaldo Paredes, representante de NEF, calificó el acuerdo como “un día histórico para el fútbol ecuatoriano”. Detalló que la empresa asumirá la gestión administrativa y deportiva, bajo un modelo distinto, apoyado en inteligencia de negocio y responsabilidad empresarial.

“Vamos a asumir todos los pasivos del club. Esto no es improvisado: manejar deudas de esta magnitud no se logra de la noche a la mañana”, afirmó. Paredes confirmó que empezaron a actuar pagando deudas en la Ecuafútbol y que cancelarán el sueldo de diciembre del equipo y del personal administrativo.

