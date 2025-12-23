El amor por Liga de Quito une a padre e hija en un regalo inolvidable

Adriana, hincha de la U, vivió una Navidad especial al conocer a jugadores gracias a su padre Paúl Silva, con el apoyo albo

Adriana visitó el complejo de Liga de Quito y se llevó como recuerdo una camiseta autografiada y una foto con Dida Domínguez, Michael Estrada y Lisandro Alzugaray (d).

El amor por Liga de Quito se hereda y se vive en familia. En esta Navidad, Paúl Silva decidió regalarle a su hija Adriana algo más que un objeto material: le cumplió el sueño de conocer a los jugadores de Liga de Quito y recibir una camiseta autografiada, en un momento que quedará marcado para siempre.

Te invitamos a leer: ¿Quién es el DT Joaquín Papa, sucesor de Javier Rabanal en Independiente del Valle?

El encuentro se dio en el centro de alto rendimiento de Pomasqui, donde los futbolistas albos sorprendieron a Adriana con un gesto que simboliza una relación construida entre tribunas, goles y emociones compartidas.

La historia de Paúl con Liga de Quito viene desde su infancia. “Soy de Santo Domingo y por herencia de mi papá. Desde pequeño él me llevaba al estadio y ahí nació mi vínculo con el fútbol y con Liga”, contó.

Felipe Caicedo anticipa su retiro definitivo del Barcelona SC y del fútbol (VIDEO) Leer más

Por su profesión como militar, su vida ha estado marcada por constantes traslados en distintas ciudades del país, una rutina que también compartió con su hija durante varios años. Sin embargo, Quito se convirtió en su punto de estabilidad.

El estadio Rodrigo Paz Delgado pasó a ser el lugar de encuentro entre padre e hija, especialmente en los últimos tres años. “Siempre tratamos de ir al estadio y desde ahí le nació el amor al equipo”, recordó Paúl.

Esa pasión tomó forma propia en Adriana, quien no solo se enamoró de los colores de la ‘U’, sino también de uno de sus jugadores favoritos. “Tiene la ilusión de conocer a Gabriel Villamil y este año le tomó un cariño especial”, explicó su padre.

RELACIONADAS Los clubes de Ecuador clasificados a la Copa Libertadores 2026 y Sudamericana 2026

La posibilidad de concretar el sueño llegó tras una gestión directa con la dirigencia. “Hicimos una gestión para tener un acercamiento con el doctor Isaac Álvarez (presidente del club), quien nos ayudó para poder ingresar al complejo”, detalló.

Lo que iba a ser una visita breve se transformó en un momento inolvidable. Varios jugadores se acercaron y le entregaron una camiseta autografiada, provocando la emoción de padre e hija. “Es mi regalo de Navidad”, dijo Paúl conmovido.

Pasión familiar por Liga de Quito

Paúl Silva le cumplió el sueño a su hija Adriana, con quien le une el amor por Liga de Quito. ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Para Adriana, la sorpresa fue difícil de asimilar. “Desde chiquita mi papá siempre me llevaba a los partidos de Liga”, recordó. Con el tiempo, esa conexión se hizo más fuerte.

“Hace unos tres años empecé a ir más seguido al estadio y le agarré un cariño muy grande a Liga de Quito”, contó. La joven explicó qué la enamoró del club albo: “Siento su dedicación, su fuerza y el amor que se tienen entre todos”.

La emoción la dejó en shock. “Mi papá me dijo un día antes que iríamos al complejo y me puse muy feliz. Era mi sueño conocerlos”, confesó. Tras recibir la camiseta, aseguró que la colocará en un cuadro y sentenció: “Es el mejor regalo de Navidad que me pudieron dar. Sueño cumplido”.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!