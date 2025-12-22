Los clubes de Ecuador clasificados a la Copa Libertadores 2026 y Sudamericana 2026

Liga de Quito, Barcelona SC, Universidad Católica y otros clubes buscarán protagonismo internacional en 2026

Independiente del Valle es el campeón de la LigaPro 2025.

La temporada 2025 de la LigaPro llegó a su fin y dejó definidos a los clubes ecuatorianos clasificados a la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026, torneos internacionales en los que el fútbol nacional buscará volver a ser protagonista en Sudamérica.

Con Independiente del Valle como campeón y varias sorpresas en la tabla acumulada, Ecuador ya conoce a sus representantes.

Independiente del Valle y Liga de Quito, directos a la fase de grupos

El ganador del año fue Independiente del Valle, que se consagró campeón del campeonato ecuatoriano 2025 y aseguró su cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Barcelona SC y Universidad Católica disputarán la Copa Libertadores 2026. Archivo

Los Rayados del Valle confirmaron su dominio a nivel local y ahora apuntan a repetir o incluso mejorar sus destacadas actuaciones internacionales de años anteriores.

Junto a ellos estará Liga de Quito, subcampeón de la LigaPro 2025, que también clasificó de manera directa a la fase de grupos del máximo torneo continental.

El conjunto albo vuelve a la Libertadores con el objetivo de competir al más alto nivel y reafirmar su historia en el certamen.

Barcelona SC y Universidad Católica, desde las fases previas

Por su parte, Barcelona SC también dirá presente en la Copa Libertadores 2026, aunque deberá iniciar su camino desde la fase 2 de las eliminatorias.

El Ídolo del Astillero tendrá un duro desafío internacional cuando enfrente a Argentinos Juniors de Argentina, en una llave que promete alta exigencia.

En tanto, Universidad Católica arrancará desde la fase 1 de la Libertadores. El Trencito Azul se medirá ante Juventud de Uruguay.

Copa Sudamericana 2026: Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca

En la Copa Sudamericana 2026, Ecuador contará con cuatro representantes: Orense, Libertad, Macará y Deportivo Cuenca. La gran novedad es Libertad, que disputará por primera vez en su historia un torneo internacional.

Según el formato del certamen, los equipos ecuatorianos se enfrentarán entre sí en partidos únicos. Orense será local ante Macará, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Libertad, con el objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana.

De esta manera, el fútbol ecuatoriano tendrá una destacada presencia en la Copa Libertadores 2026 y la Copa Sudamericana 2026, con clubes históricos y nuevos protagonistas que buscarán dejar en alto el nombre del país en el continente.

La tabla de posiciones de la LigaPro 2025

