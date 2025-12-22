La pista Emilio Estrada Ycaza renace y beneficia a más de 5.000 atletas en Guayaquil

Ver remodelada la pista atlética Emilio Estrada Ycaza, cuna del atletismo guayaquileño, ubicada en las calles José Mascote y Vélez, genera optimismo en Amy Intriago, de 14 años.

La joven integra la selección de la Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) y desde el lunes 22 de diciembre de 2025 forma parte de los entre 5.000 y 7.000 deportistas que mensualmente se beneficiarán de este escenario, cuya inversión alcanzó los 252.000 dólares por parte del Gobierno Nacional.

“La pista llevaba mucho tiempo dañada, tenía huecos y nos tocaba buscar lugares que estaban en mejor estado para entrenar. Verla como nueva me llena de felicidad”, afirmó para EXPRESO la semifondista, especialista en los 600 metros planos.

Una obra integral

Ni el ‘solazo’ de la mañana porteña impidió que Intriago presenciara la entrega de la pista, que incluyó la instalación de una nueva superficie sintética de 15 milímetros, además de la rehabilitación de bordillos, carrileras, camerinos y baterías sanitarias.

Al evento asistieron decenas de dirigentes, deportistas, ministros de Estado y otras autoridades, entre ellas el presidente de la República, Daniel Noboa, y la primera dama, Lavinia Valbonesi.

“Se necesita ayudar también a los entrenadores, al equipo técnico y administrativo, para tener la oportunidad de competir en iguales condiciones en cualquier parte del mundo. Seguiremos trabajando para ofrecer instalaciones de primer nivel, no solo en Guayas sino en todo el país”, afirmó el mandatario en su breve discurso.

Apoyo gubernamental y proyectos a futuro

Kiara Rodríguez, doble campeona paralímpica en París 2024, agradeció al gobierno de Noboa por “haber reconstruido una hermosa pista”. “Antes no podíamos entrenar como era debido. Recuerdo que cuando tuve mi primer Campeonato Mundial Absoluto, pasaba lesionada siempre. Era lo que teníamos, pero hoy ya contamos con esta pista sintética, además de la del estadio Modelo, que es profesional a nivel mundial”, manifestó.

El presidente Noboa dijo que apuesta por fortalecer y mejorar las instalaciones deportivas.

Por su parte, Roberto Ibáñez, viceministro del Deporte y expresidente de Fedeguayas, comentó que fueron “casi 70 años con la pista de tierra”. Durante ese tiempo, incluso, “quisieron convertirla en un parqueadero”, antes de que fuera transformada a sintética en 2020, durante su primer año de administración.

Ibáñez añadió que existen otros proyectos en marcha, como la construcción de un estadio en Chone, Manabí, y la remodelación de otro escenario deportivo en la provincia de Cotopaxi. “La visión del presidente es clara: quiere mejorar la infraestructura del país, no solo en estadios de fútbol, sino también en pistas atléticas, coliseos y espacios destinados a otros deportes”, concluyó.

