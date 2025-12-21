Barcelona sacude el camerino: limpieza de huelguistas luego del golpe ante IDV

La derrota ante Independiente del Valle fue solo el último capítulo de una historia mal escrita y sin reacción

Las lamentaciones llegaron tarde, como casi todo en Barcelona. Llegaron cuando ya no había nada que salvar, cuando el daño estaba hecho, cuando el fútbol —ese que no perdona— pasó factura sin piedad.

Hoy la hinchada llora los partidos perdidos, los puntos regalados en el Monumental, las noches sin ideas y los encuentros entregados sin alma ni plan. Pero Barcelona no perdió ayer ante Independiente del Valle su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese pasaje se extravió semanas atrás, partido a partido, error tras error.

La derrota 1-0 ante los Rayados fue apenas el último capítulo de una novela mal escrita. Con ese resultado, el Ídolo no solo se quedó fuera de la fase de grupos de Libertadores, también perdió cerca de cuatro millones de dólares que eran oxígeno puro para iniciar el 2026.

La vida de Barcelona no solo se jugaba en Chillo Jijón. También latía —y sufría— en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Liga de Quito enfrentaba a Universidad Católica. Dos partidos, un solo destino.

El sufrimiento

El coraje amarillo no nació con el pitazo inicial. Ni siquiera con el gol anulado a Campi, que encendió una ilusión fugaz. No pasaba mucho en el campo, pero el corazón del hincha ya estaba en vilo. Hasta que, al minuto 24, llegó la primera puñalada: Michael Estrada marcaba el 1-0 para Liga de Quito ante Católica.

Ese tanto desplazaba a Barcelona del segundo lugar y entregaba a Liga los millones de la fase de grupos. Las ilusiones del equipo de Ismael Rescalvo comenzaban a enterrarse.

Jugadores de Barcelona tras la derrota contra Independiente del Valle Karina Defas

Más dolor

Si el gol albo dolió, lo que vino después fue devastador. Al minuto 41, en el partido de los Rayados, Ronaldo Briones sorprendió a José David Contreras. El balón besó la red y el silencio fue sepulcral. Independiente del Valle ganaba 1-0 y el sueño amarillo se hundía aún más. Barcelona quedaba tercero en LigaPro y condenado a las fases previas de la Libertadores. Un golpe duro, demasiado duro para un club que vive de grandeza.

Liga de Quito asegura

El segundo tiempo trajo la estocada final. A los 51 minutos, en Quito, Michael Estrada firmaba su doblete y el 2-0 definitivo para Liga. La clasificación se sellaba lejos, mientras que Barcelona era una lágrima frente a Guido Villar, el arquero que cerró su arco como símbolo del final.

A los 70 minutos, Justin Lerma perdonó lo que pudo ser el segundo para IDV, pero ya no importaba. El partido terminó 1-0. Y con él, una ilusión.

Qué se viene

Barcelona será Ecuador 3 en la Copa Libertadores y deberá recorrer el camino largo y empinado de las fases previas. Se avecina una depuración profunda en la tienda amarilla: decisiones, salidas, cabezas que rodarán tras una semana marcada por conflictos internos.

Habrá cambios, muchos. Pero el desafío será más grande: reconstruir un equipo que perdió el rumbo y reencontrarse con su historia.

