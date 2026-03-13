Independiente del Valle vs Aucas: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO LigaPro 2026

Conoce las alineaciones, bajas y detalles del duelo clave de la LigaPro entre Independiente del Valle y Aucas

Independiente del Valle es el líder de la LigaPro 2026.

Independiente del Valle recibe a Aucas este sábado 14 de marzo de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio Banco de Guayaquil, con la misión de conseguir una victoria que le permita continuar como líder de la LigaPro 2026.

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Los Rayados del Valle llegan al compromiso con pleno de victorias, sumando nueve puntos tras ganar sus tres primeros partidos del torneo.

Independiente del Valle busca mantener el liderato

Bajo la dirección técnica de Joaquín Papa, Independiente del Valle buscará mantener su racha positiva a pesar de las bajas sensibles que tendrá en este encuentro.

Jean Arroyo es baja por lesión en Independiente del Valle. HENRY LAPO

Jordy Alcívar, expulsado en la fecha anterior, no podrá jugar, mientras que los lesionados Jean Arroyo, Richard Schunke y Guido Villar tampoco estarán disponibles.

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Figuras clave de Independiente del Valle para el partido

No obstante, el equipo contará con figuras clave como Junior Sornoza, Patrick Mercado y Jhegson Méndez, quienes serían parte del once titular encargado de comandar a los Rayados del Valle hacia una nueva victoria.

La alineación de Independiente del Valle: Peralta; Romero, Carabajal, Viacava, Loor; Méndez, Mercado, Sornoza, Pata, Rodríguez; González.

Aucas necesita puntos para alejarse del descenso

Por su parte, Aucas, dirigido por Norberto Araujo, llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

El equipo quiteño se encuentra en la décima posición con apenas dos unidades y buscará un resultado positivo en el estadio Banco de Guayaquil.

Aucas presentará un equipo completo, liderado por Bruno Miranda y Luis Arroyo, quienes se espera sean los referentes ofensivos del Papá Aucas en este desafío.

Aucas busca salir de la parte baja de la tabla de LigaPro 2026. API

La alineación de Aucas: Piedra; Gustavino, Ontaneda, Zova; Porozo, Spina, Quiñónez, Mena, Guzmán; Miranda y Arroyo.

Estadísticas previas de Independiente del Valle vs Aucas

Transmisión EN VIVO: Teleamazonas y Zapping Sports

El partido será transmitido EN VIVO por Teleamazonas y Zapping Sports, tanto por su plataforma digital como por televisión pagada, permitiendo que los aficionados sigan cada detalle de este duelo clave por la LigaPro 2026.

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